Serie B in ansia, gravissimo incidente: finisce in codice rosso, gli ultimi aggiornamenti

Una nota personalità della serie cadetta è stata coinvolta in un gravissimo incidente stradale: ecco le ultime notizie circolate sulle sue condizioni.

Mentre la Serie A è in pausa a causa dei Mondiali in Qatar, la sua “sorella minore”, la Serie B, continua ad andare avanti. Si sta dimostrando un campionato molto interessante nel quale il Frosinone comanda con una distanza netta nei confronti delle inseguitrici Reggina e Bari.

Ma la Serie cadetta ha fatto anche parlare di se nell’ultima settimana a causa di un evento drammatico, che ha coinvolto proprio un dirigente della Reggina seconda in classifica. Ecco cosa è successo.

Reggina, il direttore Martino è in ospedale

I tifosi sono in apprensione per le condizioni del direttore generale Gabriele Martino, tra l’altro un noto calciatore di ruolo centrocampista che ha giocato perlopiù nelle serie minori. L’evento drammatico che lo ha coinvolto si è verificato lo scorso 30 novembre, quando Martino stava attraversando le strisce pedonali in via S.Caterina di Alessandria, Reggio Calabria. Il dirigente è stato investito da un 53enne reggino che ha prestato subito i soccorsi prima di aspettare l’arrivo della polizia locale.

Il direttore è stato subito ricoverato al Grande Ospedale Metropolitano in Codice rosso. I medici hanno riscontrato contusioni multiple e fratture facciali e nasali. All’uomo che ha investito il direttore generale della Reggina gli è stato subito tolta la patente di guida. Oltre a questo la polizia calabrese ha dato all’uomo una sanzione pecuniaria per aver violato le regole sui pedoni.

Reggina, Gabriele Martino è stato dimesso

Come sta oggi il dg della Reggina? I tifosi del club amaranto possono tirare un sospiro di sollievo dopo che negli ultimi giorni è stato tenuto sotto osservazione dai medici per i problemi ossei riportati. L’ospedale ha infatti compiuto tutte le cure del caso in modo da ristabilirlo in maniera parziale. Si temeva il peggio poiché l’impatto con l’autovettura è stato violento e poteva compromettere non poco vista anche l’età non più giovanissima.

La Reggina ha tirato dunque un grande sospiro di sollievo. La società amaranto fa sapere tramite una nota ufficiale che nella giornata venerdì il direttore generale dell’area tecnica Gabriele Martino “è stato dimesso dal Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, laddove si trovava ricoverato da mercoledì, dopo essere stato investito da un’auto. Al direttore Martino un caloroso “bentornato a casa” e gli auguri di pronta guarigione da parte del club“.