Mbappé, col suo stipendio può permettersi questo: pazzesco | FOTO

L’argomento Mbappé stipendio è il trampolino di lancio per parlare di cosa il calciatore ha fatto vedere ai giornalisti durante una sessione di domande e risposte con la stampa. Tutti sono rimasti sbalorditi.

Mbappé stipendio, la query è sempre molto cliccata su Google e ci sono tantissime persone che spesse volte si mettono a cercare quelli che sono gli introiti che il fortissimo attaccante francese percepisce dal Paris Saint-Germain.

Per molti è proprio il 23enne ex Monaco e stella assoluta della Francia ai Mondiali ad essere ad oggi l’attaccante più forte che ci sia al mondo. Meglio persino di Haaland del Manchester City, che a differenza sua non ha presenziato con la sua Norvegia ai Mondiali di Qatar 2022.

Lo stipendio di Mbappé è altissimo, come è facile immaginare. Parliamo di ben 72 milioni di euro all’anno, con quindi 6 milioni di euro al mese. Spiccioli per lo sceicco Nasser Al-Khelaifi.

Ed a questi soldi ecco che Mbappé otterrà altri soldi – tantissimi – in qualità di premio firma al rinnovo e di premio fedeltà.

Mbappé stipendio, con quel che guadagna al mese lui può permettersi un oggetto favoloso

L’extra alla firma sarà di ben 180 milioni di euro in tre anni, fino al 2025. Mentre il premio fedeltà arriverà ad ogni mese di settembre, con 60 milioni di euro lordi all’anno sempre fino al 2025.

E poi ci sono i soldi degli sponsor. Per cui non deve stupire quel che Mbappé ha fatto in conferenza stampa alla vigilia di Inghilterra-Francia. Si tratta del match dei quarti di finale che mette di fronte la Nazionale dei Tre Leoni contro I Bleus, che sono i campioni in carica avendo vinto a loro volta i Mondiali 2018.

Chi passerà molto probabilmente riuscirà anche ad alzare la Coppa del Mondo, visto che parliamo delle due favorite in assoluto. E cosa ha fatto Mbappé di così clamoroso? Lui si è presentato in sala stampa sfoggiando qualcosa di unico.

Lo abbiamo infatti visto con al polso un orologio lussuosissimo, in limited edition e veramente solo per pochissimi al mondo. Si tratta di un Hublot con dei diamanti a ricoprirlo. E che ha un prezzo di listino da fare cadere la mascella.

Un esemplare può costare almeno 50mila euro, e parliamo di quelli non del tutto esclusivi. Non è dato sapere quale sia l’Hublot che Mbappé teneva stretto al polso. Si intuisce che sia quello, ma quel che è certo è che costa un occhio della testa, se non entrambi.