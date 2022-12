Real Madrid, fatta per l’acquisto del giovane talento: cifre da capogiro sul piatto

Il Real Madrid ha oramai mai chiuso per l’acquisto del talentuosissimo giovane brasiliano: cifre da capogiro per questo affare.

I Blancos sono vicini ad aggiungere un altro tassello alla propria rosa già stellare per blindare ulteriormente il futuro del club, l’acquisto della stella sudamericana del futuro era già nell’aria da tempo, ora ci sono anche le cifre: spesa da capogiro.

Nonostante qualche infortunio di troppo occorso a Karim Benzema e qualche leggero inciampo durante la stagione, per il Real Madrid, la ripresa dopo la lunghissima pausa Mondiale, sarà all’insegna della ricerca spasmodica della vittoria in tutte le competizioni a cui i Blancos stanno prendendo parte. La cultura del club iberico non cambia ovviamente ed anche dopo la sorprendente vittoria in Champions della passata stagione, l’obbiettivo per chi ha fatto della vittoria il suo dna, resta lo stesso di sempre.

Gli uomini di Carlo Ancelotti sono attualmente secondi in Liga alle spalle degli avversari storici del Barcellona, un risultato che vorranno sicuramente ribaltare quanto prima dopo la ripresa, e dovranno anche preparare l’ottavo di finale di Champions da sogno contro il Liverpool, avversario dell’ultima finale di Coppa Campioni vinta per 1-0 con gol di Vinicius. Un insieme di partite intense e delicate già nei primi mesi dunque, ma per le Merengues, questa è da consderarsi abitudine.

Il Real, nella sua lunga e ricca storia, ha sempre dovuto fronteggiare momenti di grande pressione, con la necessità impellente di ottenere risultati e di portare così a casa nuovi trofei da aggiungere alla sua infinita bacheca. Per fare questo, una delle chiavi più importanti in assoluto, è da sempre il calciomercato: anche in questi mesi i Blancos non vogliono quindi fermarsi.

Per il Real l’obbiettivo è migliorare il futuro

Uno dei club con l’appeal più alto in assoluto in fase di calciomercato è senza nessun dubbio il Real Madrid. Il fascino del club più vincente della storia della Champions League, della possibilità di giocare in uno stadio come il Santiago Bernabeu e di poter far parte di una storia secolare e magica, porta tantissimi calciatori a preferire la squadra della capitale spagnola a quasi tutte le altre scelte ta le quali potrebbe scegliere.

Qualsiasi giovane che sogna di poter inserire nel proprio palmares trofei di alto livello ed in grande quantià, sa che una delle opzioni migliori per sè è proprio la squadra spagnola. Non è assolutamente un caso che tantissime delle stelle under 23 che stanno dominando il calcio europeo e mondiale siano state associate (o lo siano tutt’ora) alle Merengues, un meccanismo questo che è sempre esistito nella sotria del calcio e di cui ne è un esempio Mbappè.

Il francese, prima di rinnovare a cifre mostruose con il Paris Saint Germain, sembrava destinato ad approdare proprio al Real del connazionale Benzema, ma ancora oggi, nonostante i pessimi rapporti tra i parigini ed il Blancos, la trattativa non sembra essere tramontata e ad ogni sessione torna di moda, facendo sognare i mai domi tifosi iberici.

In attesa che l’affare possa eventualmente concretizzarsi, sebbene sia quasi impossibile al momento, il Real ha deciso di “consolarsi” mettendo le mani su un super talento brasiliano ancora minorenne. Si tratta di Endrick, classe 2005 del Palmeiras per cui la somma spesa dalle Merengues è davvero da capogiro.

Endrick, un talento dal valore inestimabile

Il nome di questo sedicenne brasiliano gira ormai da qualche mese sui taccuini di tante squadre in Europa, ma per Endrick, a muoversi in maniera concreta e decisa, è stato solo il Real Madrid, che da tempo sta cercando la quadra per bloccare un altro super talento dalla nazione dei pentacampioni del Mondo dopo Vinicius e Rodrygo.

Paragonato a Romario ed il miglior Adriano, l’attaccante del Palmeiras è un centravanti glaciale sottoporta (nelle giovanili della Verdao si narra abbia realizzato ben 170 reti) e in estate, dopo aver compiuto i sedici anni d’età, ha firmato il suo primo contratto professionistico proprio con il Palmeiras con il quale, dopo l’ok definitivo della trattativa con il Real, giocherà per due anni, giusto il tempo di diventare maggiorenne e trasferirsi in Spagna. A far parlare sono le cifre della trattativa, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, Endrick diventerà un giocatore dei Blancos per una cifra complessiva di 72 milioni di euro, 60 di parte fissa e 12 di bonus. Un biglietto da visita impegnativo per questo giovanissimo talento del quale si parla già tantissimo, per vederlo in Europa occorre però attende ancora un po’, dopo di che, si vedrà se sarà in grado di tener fede alle aspettative.