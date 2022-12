Bastoni senza paura, lancia la sfida al Napoli: il messaggio è chiaro

La ripresa del campionato si avvicina ed Alessandro Bastoni ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima partita contro il Napoli.

Con il Mondiale in Qatar che si sta ormai avviando verso la conclusione, l’attenzione sulle nostre squadre di club sta aumentando. Alla ripresa del campionato, infatti, manca ormai meno di un mese e ci sarà subito un big match che potrebbe risultare già decisivo.

Il prossimo 4 gennaio, infatti, a San Siro è in programma la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Tra le due squadre quella che ha l’assoluto obbligo di vincere è quella ‘Beneamata’, considerando che ha la bellezza di undici punti di distacco dal primo occupato proprio dal team partenopeo.

Per l’Inter, molto probabilmente, la gara in casa contro il Napoli rappresenta l’ultima reale occasione di poter rientrare in maniera importante nella corsa Scudetto. Tutto l’ambiente nerazzurro, infatti, sta caricando tantissimo la sfida contro gli uomini di Luciano Spalletti. Tra i giocatori della ‘Beneamata’ che hanno lanciato la sfida agli azzurri bisogna inserire sicuramente Alessandro Bastoni.

Inter, Alessandro Bastoni lancia una fortissima sfida al Napoli

Il difensore dell’Inter e della Nazionale di Roberto Mancini ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali del ‘Corriere dello Sport’: “Sfida contro il Napoli? E’ certamente un grande bivio per il campionato. Non riuscire a portare a casa un successo sarebbe una dura molto tosta da far scendere giù. Anche perché poi diventerebbe molto complicato recuperare il distacco in classifica”.

Alessandro Bastoni ha poi concluso il suo intervento sulla squadra guidata da Luciano Spalletti: “Siamo consapevoli della forza e dei valori del Napoli. Qual è il nostro obiettivo? E’ sempre quello di arrivare fino in fondo a tutte le competizioni che partecipiamo. E per questo la delusione sarebbe grossissima se non dovessimo riuscire a vincere”. Proprio per la gara contro i partenopei, i tifosi nerazzurri sperano di recuperare un big della loro squadra del cuore.

Inter, Simone Inzaghi spera di avere in buone condizioni Lukaku per il match contro il Napoli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, dopo il Mondiale super deludente con il suo Belgio, Romelu Lukaku è tornato ad Appiano Gentile. Il centravanti belga nei prossimi giorni svolgerà sia del lavoro con il resto dei suoi compagni che del lavoro atletico specifico. L’intento di Simone Inzaghi è quello di avere il belga in buone condizioni proprio per la gara del prossimo 4 gennaio contro il Napoli.