Che cosa c’è nell’alcova d’amore di Totti e Noemi Bocchi, la casa dei loro sogni in realtà fa sognare anche tutti quanti noi.

Totti e Noemi Bocchi, la casa dove sono andati a vivere è meravigliosa. Stanno circolando in rete gli scatti che presentano i dettagli di questa dimora da favola. Si tratterebbe di un appartamento molto lussuoso situato nella zona nord di Roma.

E stando ai soliti bene informati, Totti e Noemi Bocchi come casa avrebbero scelto un attico, più per la precisione. Con l’immobile incastonato in un moderno palazzo in cui si troverebbero anche le più disparate comodità. Da un bel parco vivibile fino anche a dei campetti di tennis e di calcetto.

E gli interni della casa di Francesco Totti e di Noemi Bocchi sarebbero davvero extralusso, di quelli che i comuni mortali possono soltanto desiderare. Dopo anni ed anni di convivenza con Ilary Blasi, lui ha lasciato la villa all’Eur all’interno della quale si era stabilito da parecchio tempo.

Lì sarà la sua ex moglie a stare, assieme ai figli Cristian, Chanel ed Isabel. Con il divorzio che è ormai stato annunciato e che andrà avanti in tribunale per via delle necessarie tappe burocratiche da percorrere, anche la vita di Totti e della Blasi è cambiata.

Totti Noemi Bocchi casa, com’è fatto il loro mega appartamento

Lui è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi, dopo che si starebbe frequentando da circa n anno – proprio dalla fine del 2021, pare – con la 34enne che ha preso il posto di Ilary nel suo cuore. Ma anche quest’ultima avrebbe avuto modo di consolarsi.

Nei giorni scorsi infatti la 41enne presentatrice televisiva di Mediaset è stata avvistata con un altro uomo in tenere effusioni in Svizzera. Tornando alla casa di Totti e Noemi Bocchi, c’è un video che ci mostra alcuni dettagli dell’abitazione.

È possibile vedere anzitutto un magnifico albero di Natale decorato con i toni dell’argento. Lo stesso è stato montato in salotto e si affaccia su di un’ampia vetrata che offre una larga panoramica della città sottostante.

Il salotto ha un bel parquet ed un tavolo di legno ad occupare lo spazio centrale. Per una zona living ottima pure nell’ospitare più persone quando si tratta di celebrare qualche grande occasione.