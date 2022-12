L’ex leggenda si sbilancia sul Napoli, ma pronostico fa tremare i tifosi

Una delle più grandi icone della storia del calcio si è sbilanciato annunciando la vittoria dello scudetto da parte del Napoli: tifosi scaramantici intasano il web.

La squadra di Luciano Spalletti si sta preparando al meglio per una seconda parte di stagione in cui gli azzurri potrebbero togliersi grandissime soddisfazioni.

Il 2023 si avvicina e con esso anche la ripresa dei campionati nazionali e delle competizioni europee. Chi non vede l’ora di ricominciare è senza dubbio il Napoli, determinato a completare un lavoro che nella prima parte di stagione ha visto gli azzurri dominare in lungo e in largo in quasi tutte le partite disputate. Nel mirino ci sono le prime sfide di gennaio, in particolare quelle contro l’Inter e la Juventus che potrebbero dire tanto nella corsa al titolo. A proposito di scudetto, una leggenda del calcio ha voluto esprimere la propria opinione puntando tutto sulla squadra di Spalletti: ecco di chi si tratta.

Vieira non ha dubbi: ecco chi è il giocatore più importante

Patrick Vieira è stato senza ombra di dubbio uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni. Dotato di una tecnica e di una forza fisica fuori dal comune, il francese ha dominato anche in Serie A con le maglie di Juventus e Inter. La sua ancora giovanissima carriera da allenatore invece lo ha già portato in Premier League, dove con il suo Crystal Palace occupa la zona centrale della classifica.

Sul Napoli di questa stagione ha voluto spendere elogi: “È tra le migliori d’Europa. Non voglio portare sfortuna, ma credo che sia la squadra che sta proponendo il calcio migliore. Gioca davvero bene e ad essere onesto ha grande forza e qualità. Inoltre ha uno dei migliori allenatori in circolazione: Luciano Spalletti. Credo proprio che il Napoli possa vincere lo scudetto“.

Su chi gli chiede di indicare il calciatore più forte della rosa, Vieira non ha dubbi: “Osimhen. Lui può darti profondità, è un giocatore importante che ti permette di fare un gioco diverso”.

Spalletti chiede un rinforzo alla società: il nome fa sorridere i tifosi

Parole di apprezzamento quelle dell’ex centrocampista francese e che sono arrivate dopo le dichiarazioni di Luciano Spalletti direttamente dal ritiro in Turchia. L’allenatore partenopeo ha fatto una particolare richiesta alla dirigenza del Napoli per essere ancora più competitivi in vista della seconda parte di stagione. Il nome ha fatto sorridere tutti i tifosi: ecco di chi si tratta.

Il riferimento di Spalletti è proprio a Patrick Vieira, di cui ha dichiarato: “Un mostro sacro della storia del calcio: poteva essere la completezza del nostro centrocampo, lui da solo faceva Zielinski, Anguissa e Lobotka. Penso che dalla panchina abbia trasferito tutta la sua classe e grinta alla squadra”.

Insomma, parole ironiche ma di grande apprezzamento e ammirazione per uno dei giocatori più iconici degli ultimi anni e non solo, che ora vuole provare lasciare il segno anche da allenatore.