Ex giallorosso spiazza tutti con una foto: il messaggio straziante giunge inaspettato

Nelle ultime ore sul web ha iniziato a prendere piede una foto postata da un ex giallorosso con un messaggio di speranza e di vicinanza nei confronti di uno dei maggiori esponenti del calcio.

Protagonista della foto è l’ex romanista Bruno Conti, campione del mondo con l’Italia di Enzo Bearzot nel 1982.

L’ex fantasista della Roma ha voluto esprimere la sua vicinanza dimostrando ancora una volta che lo sport va oltre i colori.

Il mondiale da protagonista con un cuore giallorosso

Mancino di piede, prediligeva partire dalla destra per convergere verso il centro e mettere in mostra tutta la sua tecnica con il pallone. Bruno Conti, storico numero 7 della Roma, ha legato la sua carriera ai colori giallorossi con la quale ha vinto uno Scudetto e cinque Coppe Italia, sfiorando anche la Coppa dei Campioni persa ai rigori nella finale casalinga contro il Liverpool. Anche le uniche esperienze in panchina per Conti sono state alla Roma che nel tempo è diventato vero e proprio monumento capitolino. Ala che prediligeva fornire assist piuttosto che segnare, Bruno Conti ha vissuto nella prima metà degli anni ottanta la sua parte migliore di carriera.

Oltre ai titoli in giallorosso, infatti, Conti resterà indelebile nella storia del calcio italiano e mondiale per l’impresa compiuta in Spagna nel 1982 con la banda di Bearzot. Conti era la fonte di fantasia di quella squadra, uno dei pochi in grado di saltare sistematicamente il proprio marcatore e creare così importanti superiorità numeriche. Le sue prestazioni durante la rassegna iridata e i suoi dribbling imprevedibili gli valsero, inoltre, il soprannome di Marazico, Bruno era la risposta italiana ai due grandi campioni che guidavano Argentina e Brasile: Diego Armando Maradona e Zico. Durante il Mundial siglò solo una rete contro il Perù, per di più di destro, ma confezionò diversi assist, come quello per Alessandro Altobelli in occasione del terzo gol azzurro nella finale contro la Germania dell’Ovest.

Il messaggio di Conti è commovente: tutti lo sostengono

Indimenticabile campione del mondo, perno di quella nazionale che conquistò i cuori degli italiani, Bruno Conti fu inserito nell’All Star Team di quel torneo e ricevette l’investitura di uno dei massimi campioni che il calcio abbia visto: Edson Arantes do Nascimento meglio noto come Pelé. Ad anni di distanza da quel sogno mondiale l’ex fantasista della Roma ha voluto stringersi intorno al grandissimo campione brasiliano che negli ultimi giorni ha visto il suo quadro clinico complicarsi.

Conti ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza e il suo affetto alla stella brasiliana e lo ha fatto attraverso il proprio profilo Instagram con una foto che li ritrae insieme e poche, semplici parole: “Forza O Rei. Tutto il mondo ti vuole bene“.

Il post di Bruno Conti dedicato a Pelé