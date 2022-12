Il Napoli sarebbe sulle tracce di un big della Serie A, ma il cronista azzurro ci è andato giù duramente su questa notizia.

La Serie A è finalmente pronta a ripartire e con essa comincerà anche la sessione invernale di calciomercato. Il Mondiale in Qatar sta mettendo in mostra tanti giocatori interessanti e di sicuro i vari club staranno prendendo appunti per piazzare qualche colpo importante.

Non dovrebbe fare movimenti in entrata, invece, il Napoli che ha disputato una prima parte di stagione perfetta e non ha bisogno di nuovi innesti. Cristiano Giuntoli sta lavorando dunque in vista del futuro, pensando già all’estate ed il azzurro è a caccia di nuovi colpi. Ed uno dei prossimi colpi di mercato degli azzurri per la stagione 2023-2024 potrebbe essere un big della Serie A.

Il Napoli piomba su Zaniolo: la trattativa è in salita

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, il Napoli si sarebbe inserito nella corsa a Nicolò Zaniolo della Roma. La Rosea spiega come, in caso di mancato rinnovo con i giallorossi, il trequartista avrebbe dato priorità al trasferimento in azzurro, con la società partenopea che avrebbe già preso contatti con il suo agente. Su Zaniolo c’è anche l’interesse di Juventus ed Inter, ma la concorrenza non è l’unico fattore a rendere la trattativa in salita.

Secondo quanto raccontato dall’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, infatti, ci sono altri due motivi che rendono la trattativa difficile. Il primo è di carattere economico, con Zaniolo che chiede un ingaggio troppo alto per le casse azzurre considerata la nuova poltiica di De Laurentiis a riguardo, mentre il secondo è di carattere tattico, con il giocatore che sarebbe di difficile collocazione nello scacchiere tattico di Spalletti.

L’esperto di mercato ha affermato come ci siano dunque smentite da ambienti partenopei su Zaniolo, ma non è stato il solo a rivelarlo. Via social, infatti, è arrivata anche la smentita abbastanza forte da parte del cronista di fede azzurra Carlo Alvino.

Alvino non ci sta: le sue parole sono durissime

La notizia di un interessamento del Napoli per Zaniolo lanciata dalla Gazzetta dello Sport non ha trovato riscontro in ambienti partenopei e non si è fatta attendere la replica di Carlo Alvino.

Il noto giornalista di fede azzurra è sbottato via social con un tweet durissimo, affermando come quella di Zaniolo al Napoli sia una fake news: “Scrivere di Zaniolo-Napoli è fake news… o si è disinformati o si vuole fare un favore al procuratore “agitando un po’ le acque” , ha scritto il giornalista attaccando chi ha riportato ciò,

Una presa di posizione molto chiara da parte di Alvino, ma anche una conferma del fatto che il Napoli non sia interessato a Zaniolo, proprio come riportato anche da Rai Sport. Quasi sicuramente Zanilo lascerà la Roma a fine stagione se i giallorossi non soddisferanno le sue richieste, ma le destinazioni più plausibili sono senza dubbi Milano sponda Inter o Torino sponda Juventus, con quest’ultima considerata la favorita nella corsa al calciatore.