In casa Juventus, proprio in queste ore, è spuntanto un curioso retroscena economico che riguarda il Mondiale in Qatar: si parla di cifre assurde.

Dopo le dimissioni dell’intero CdA, il mondo juventino è stato ‘sconvolto’ dall’indagine ‘Prisma’ Procura di Torino. Tuttavia, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, bisogna registrare la decisione dei PM del capoluogo piemontese di rinunciare alla richiesta di misure cautelari sia nei confronti della ‘Vecchia Signora’ che le persone fisiche.

Ludovica Morello, gip del Tribunale di Torino, già lo scorso ottobre aveva respinto le richieste di misure interdittive nei confronti di Andrea Agnelli e degli altri indagati dell’inchiesta che riguarda i conti del club bianconero. La Procura adesso ha rinunciato all’udienza di appello fissata per il prossimo 21 dicembre. In attesa di nuovi sviluppi, nella dirigenza bianconera c’è stata un’autentica rivoluzioni.

Dopo le dimissioni dell’intero CdA, solo Maurizio Arrivabene, su richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione, è rimasto al suo posto. Andrea Agnelli e Pavel Nedved, di fatto, hanno lasciato il posto a Giovanni Ferrero (nuovo presidente della Juventus) e a Maurizio Scanavino ( nuovo amministratore delegato). Intanto, proprio in queste ore, è spuntato un retroscena che sicuramente farà piacere ai tifosi della ‘Vecchia Signora’.

Mondiali, la Juventus è il club italiano che ha incassato di più dal ‘prestito’ dei giocatori alle varie nazionali

Come quanto scritto da ‘Il Giornale’, infatti, la Juventus è il team del nostro campionato che incasserà di più dal Mondiale in Qatar, che terminerà domenica prossima. Ad ogni club, di fatto, spettano 10 mila dollari per ogni calciatore prestato alle loro rispettive nazionali nel periodo in cui svolge la Coppa del Mondo. L’incasso del team piemontese supera i 3 milioni di dollari, ovvero quasi tre milioni di euro.

La Juventus, preceduta dal PSG, è di fatto l’unico team italiano ad entrare nella top dieci. Questa speciale classifica è guidata dal Manchester City ( 4 milioni e 270 mila dollari), seguito dal Bayern Monaco. Tuttavia, oltre alle vicende societarie, ci sono anche le cosiddette questioni di campo. E proprio dalla Continassa bisogna registrare degli importanti aggiornamenti.

Juventus, DusanVlahovic è tornato alla Continassa: gli aggiornamenti

Come riportato dal portale ‘tuttomercatoweb.com’, infatti, al centro sportivo della Juventus si è rivisto Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato il primo a rientrare dei vari giocatori bianconeri eliminati nei giorni scorsi dal Mondiale. L’ex Fiorentina, come già programmato, ha svolto dei controlli al J Medical per verificare lo stato delle sue condizioni non ottimali, vista la pubalgia delle scorse settimane.