Mertens ed il retroscena di mercato: la rivelazione emoziona i tifosi

Dries Mertens ha rivelato un retroscena di mercato, con le sue dichiarazioni che emozionano i tifosi azzurri: nessuno sapeva cosa fosse successo.

Ci sono alcuni giocatori, nonostante abbiano visto molte maglie nella loro carriera, restano legati indissolubilmente ad un solo club per il quale hanno dato davvero tutto. E’ il caso di Dries Mertens che con il Napoli, pur non riuscendo a vincere lo scudetto, ha vissuto anni meravigliosi e scritto pagine storiche.

L’esterno d’attacco belga ha superato un gigante come Diego Armando Maradona per numero di gol segnati in maglia azzurra e nonostante sia andato via per trasferirsi al Galatasaray, occupa ancora un posto importantissimo nel cuore dei tifosi partenopei. Ciò anche grazie alle attenzioni che ha avuto Mertens per il Napoli, con il belga rimasto fedele alla causa azzurra anche la scadenza del suo contratto.

Mertens ed il Napoli: una storia d’amore infinita

Dries Mertens fu acquistato dal Napoli nel 2013 e, nonostante avesse fatto bene con il PSV, su di lui c’era un certo pessimismo. Nessuno avrebbe mai immaginato che l’esterno belga sarebbe rimasto al Napoli per ben 9 stagioni, trascinando gli azzurri tanto in campionato quanto nelle coppe europee e che sarebbe diventato il miglior marcatore della storia del club partenopeo. Mertens si è legato al Napoli ed il Napoli si è legato a Mertens, così come i tifosi azzurri in quella che è in tutto e per tutto una bellissima storia d’amore che va oltre un semplice contratto.

Quella tra Mertens, Napoli ed i suoi tifosi è una storia d’amore infinita, con l’esterno d’attacco belga che promise che in Italia non avrebbe vestito un’altra maglia ed ha mantenuto la promessa. Non legato più agli azzurri dal contratto, Mertens avrebbe potuto scegliere qualsiasi destinazione e la Juventus ha provato seriamente a convincerlo con un’offerta davvero allettante, ma il belga ha rifiutato in maniera secca, non volendo tradire la fiducia e soprattutto l’amore datogli dal Napoli e dai napoletani nei nove anni che ha passato in maglia azzurra.

Ma in Italia, oltre alla Juventus, c’è stata anche un’altra squadra ad aver cercato Mertens ed è stato lo stesso giocatore belga a rivelarlo, rilasciando delle dichirazioni che emozioneranno di certo i tifosi azzurri che ameranno il loro “Ciro” ancora di più.

Mertens giura fedeltà al Napoli: la rivelazione è da brividi

Nel corso della sua intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, Dries Mertens ha svelato un retroscena di mercato che lo ha visto coinvolto dopo la scadenza del suo contratto con il Napoli.

L’esterno d’attacco belga ha infatti rivelato di essere stato contatto dalla Salernitana, con il presidente granata Iervolino che ci ha provato sul serio, ma anche con lui Mertens è stato chiaro: “Per me c’era un grande problema: dopo quella azzurra non avrei mai voluto indossare altre maglie in Serie A. Sarebbe stato strano” – ha ammesso il giocatore ora in forza al Galatasaray.

Mertens ha poi dichiarato come stia continuando a seguire il Napoli, ammettendo come gli manchi molto nonostante trascorra le vacanze nella città partenopea. Il belga ha anche dichiarato di essere ancora in contatto con il presidente De Laurentiis, rivelando come il patron romano lo stia ancora seguendo. Il suo addio ha fatto molto discutere, ma Mertens non ha voluto fare alcuna polemica, affermando come lui si sia goduto pienamente i nove anni in azzurro e gli basta questo.