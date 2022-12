Atalanta, l’agente FIFA svela le intenzioni di Gasperini: ecco da chi ripartirà

Un agente FIFA ha svelato le intenzioni di Gasperini per la seconda parte di stagione: ecco da chi ripartirà l’Atalanta.

La Dea vuole ambire a traguardi importanti in vista del girone di ritorno in campionato: ecco chi saranno i giocatori chiave.

L’Atalanta ha vissuto una prima parte di stagione spaccata in due fasi molto nette: un inizio sorprendente ed un finale in netto calo. I nerazzurri sono rimasti agganciati alla vetta per diverse settimane, prima di crollare nelle ultime partite. L’ultima sfida del 2022 è stata contro l’Inter in casa, ma sono stati gli uomini di Inzaghi ad imporsi grazie alla doppietta di Dzeko e all’autorete di Palomino.

Gasperini si è anche lasciato andare ad un duro sfogo dopo l’ultima gara, esprimendo il proprio disagio per la situazione che sta vivendo. In particolare, non sarebbe soddisfatto di alcune scelte di mercato e sentirebbe di non avere a disposizione una rosa in grado di competere e alzare l’asticella.

Un agente FIFA, durante una live sul canale Twitch di TVPlay, ha spiegato quali sono le intenzioni del Gasp in vista della ripresa della Serie A: ecco da chi ripartirà.

Atalanta, Gasperini riparte da qui: l’agente FIFA chiarisce tutto

Il campionato è ancora molto lungo e nulla è perduto per l’Atalanta. Al momento, occupa il sesto posto in classifica con 27 punti raccolti in 15 giornate ed è a -3 dalla zona Champions, dove ci sono Lazio ed Inter a pari punti. Al rientro dalla sosta, la Dea incontrerà lo Spezia in trasferta e tornerà in casa per il match con la Salernitana.

Gasperini spera di centrare la qualificazione ad una competizione europea dopo aver mancato questo obiettivo durante la passata stagione. Per questo, si augura che la sua squadra possa dare il meglio nella seconda metà di stagione. Tuttavia, come anticipato, l’allenatore ha espresso del malcontento prima della sosta.

L’agente FIFA Claudio Mossio, intervenuto durante la live su Twitch del canale di TVPlay, ha espresso il proprio punto di vista su questa situazione.

Mossio ha affermato che Gapserini si trova bene all’Atalanta per più motivi: “Gasp all’Atalanta sta benissimo perché è una società incredibile, con una proprietà di persone perbene e competenti. È supportata dagli americani che hanno lasciato libertà ai Percassi di portare avanti il discorso calcistico. Lui è contento di rimanere lì”. Secondo l’agente FIFA, dunque, non ci sarebbero segnali di addio.

Tuttavia, ha aggiunto che, inevitabilmente, ci saranno dei cambiamenti, essendo finito un ciclo: “È il momento del ricambio, con giocatori come Lookman, Soppy ed Ederson. Ci vuole tempo per ripartire ad alti livelli. Non è semplice conciliare il nuovo con il vecchio, con giocatori sopra trent’anni assieme ai giovani”. Infine, ha aggiunto di aspettarsi una buona annata, ma non “importante”.

Lookman e gli altri: Gasperini riparte da qui

Come ha confermato Mossio, Gasperini dovrebbe puntare su giocatori più giovani affiancandoli allo zoccolo duro della squadra. Durante la prima parte di stagione, per esempio, è parso evidente quanto sia importante Lookman: arrivato in estate, si è imposto subito in modo determinante.

L’ex Leicester ha messo a segno 7 reti in 15 presenze in campionato fornendo anche un assist. Il Gasp si augura che il suo rendimento rimanga costante e spera di avere a disposizione il miglior Ederson. Anche Soppy avrà spazio, mentre Hojlund scalpita per scalare le gerarchie in attacco.