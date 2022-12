È allarme per il calciatore: la notizia shock può costringerlo all’addio

Arriva l’allarme per un famoso calciatore ex Serie A che ha ricevuto una notizia inaspettata. La nota ufficiale emanata dal club ha lanciato domande drammatiche sul suo futuro.

Non è da escludere l’ipotesi addio, dopo quanto emerso nelle ultime ore direttamente dai canali ufficiali del web.

Anche il calciatore ha, inoltre, voluto spiegare la sua assenza attraverso i profili social.

Un bel viaggio in Europa prima di tornare a casa

Un calciatore poco appariscente ma che, dovunque sia andato, si è sempre saputo far apprezzare e amare. Il viaggio di Lucas Leiva è partito nel Gremio, in Brasile, dove ha mosso i primi passi ed esordito con la prima squadra. In patria s’impone subito e a 19 anni è titolare nel suo club. Arriva così la chiamata del Liverpool di Rafa Benitez che decide di portarlo in Europa. In Reds gioca con continuità anche se non sono le annate migliori per la squadra del Mersey e, dunque, non porta a casa molti trofei. L’unica affermazione nella sua avventura inglese è la Coppa di Lega 2011/12. Dopo dieci anni di militanza ad Anfield decide di salutare la Premier League e si trasferisce in Serie A, alla Lazio.

Il primo match è subito una vittoria ed un trofeo. Si tratta della Supercoppa Italiana 2017, vinta nei minuti di recupero con il gol di Murgia. L’impatto con la Serie A è sin da subito positivo e Leiva s’impone come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Il calcio italiano, più tattico di quello inglese, ha messo in risalto le sue doti diventando parte inamovibile del gran centrocampo biancoceleste completato da Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Dopo cinque anni alla Lazio, che gli portano un’altra Supercoppa Italiana e una Coppa Italia, decide di tornare dove tutto è iniziato: al Gremio.

Notizia shock: è allarme sul futuro del calciatore

Tornato a casa in Brasile ha aiutato i suoi a riconquistare la Serie A Brasiliana contribuendo con 17 presenze, 3 reti e il solito lavoro sporco che lo contraddistingue. In attesa dell’inizio della nuova stagione, però, è arrivata una notizia inaspettata che ha sconvolto i piani del calciatore.

Al centrocampista brasiliano, durante dei controlli medici di routine, sono state riscontrate delle alterazioni cardiache. Questo ha costretto l’ex Lazio e Liverpool allo stop immediato ad ogni tipo di attività fisica, in attesa di approfondire la questione con ulteriori test. A comunicare la notizia ci ha pensato, prima, il Gremio e, poi, lo stesso calciatore attraverso il proprio profilo Twitter. Se la diagnosi dovesse essere confermata il calciatore potrebbe essere costretto a ritirarsi dal calcio giocato.

Il Tweet di Lucas Leiva