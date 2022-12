Ha il dente avvelenato, l’uomo che ha portato Noemi Bocchi all’altare salvo poi vedere quel matrimonio andare in frantumi. Che accuse!

Noemi Bocchi, l’ex marito riserva parole non tenere nei suoi confronti. La 34enne romana è ora la compagna ufficiale di Francesco Totti, come ormai tutti quanti sanno. La leggenda della Roma ed Ilary Blasi già da mesi non vivono più insieme e l’iter burocratico per il divorzio è già avviato da tempo.

In merito a Noemi Bocchi l’ex marito, Mario Caucci, si è espresso in maniera assai critica e polemica verso quest’ultima. Sarà possibile leggere tutto quanto in Chi in edicola dal 14 dicembre.

L’uomo da parte sua ritiene di non avere nulla da rimproverare a sé stesso se quella relazione è finita. E pensa di avere fatto il massimo per essere un buon marito per Noemi Bocchi, donandole amore incondizionato.

C’è un passaggio in particolare che rende bene l’idea: “Nessuno amerà Noemi Bocchi come ho fatto io. Anche se alla fine mi sono ritrovato da solo, manovrabile”. Caucci inoltre ammette che la relazione con lei si era trasformata in qualcosa di meramente materiale.

Noemi Bocchi, l’ex marito non le manda a dire

Da intendersi come acquisto di beni di lusso, viaggi e quant’altro, senza però avere più cura dei sentimenti reciproci: “Lei del resto è una che sa cosa vuole e come ottenerlo, ha dimenticato il suo passato. E sa usare ogni opportunità che le si presenta, anche a costo di usare le persone”.

L’uomo si pone anche altre domande ma la sua principale preoccupazione è rivolta ai figli che ha avuto da Noemi. La presenza a quanto pare massiccia di paparazzi può essere destabilizzante, e Caucci si sarebbe augurato ben altro esito, almeno per quanto riguarda questo aspetto.

E poi c’è una domanda alquanto scomoda rivolta a Mario Caucci, al quale viene chiesto se sia vero oppure no che Noemi possa mai averlo tradito. La risposta che lui ha fornito è alquanto sibillina, con un “no comment” che non lascia capire se davvero possa essere accaduto qualcosa del genere oppure no.