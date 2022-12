Giuntoli accontenta Spalletti: c’è già l’accordo, si attende l’ufficialità!

Dopo il ritiro in Turchia, in casa partenopea si attende solo l’ufficialità per una notizia che potrebbe far felice Luciano Spalletti.

Dopo le due amichevoli giocate contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, il Napoli è tornato in Italia. Questi giorni di ritiro in Turchia sono stati molto utili per Luciano Spalletti per appurare le condizioni dei suoi calciatori. Lo stesso tecnico toscano ha ribadito in conferenza stampa sia la bontà della pausa per lasciare spazio al Mondiale che di questo periodo trascorso ad Antalya.

Il protagonista di questo ritiro in Turchia è stato sicuramente Giacomo Raspadori, considerando che ha segnato ben 4 gol nelle due amichevoli giocate. Se contro l’Antalyaspor è partito titolare, contro il Crystal Palace è subentrato ad inizio ripresa a Victor Osimhen. Il giocatore non è stato il protagonista a livello di gol, ma anche a livello tattico. L’ex Sassuolo, infatti, è stato schierato da Spalletti come mezzala nel match contro il club turco padrone di casa.

L’allenatore toscano a fine partita non ha nascosto di essere rimasto contento della prestazione del suo calciatore: “Raspadori mezzala? E’ la dimostrazione che quando c’è umiltà e sacrificio si può fare qualsiasi cosa. Giacomo ha i numeri da centrocampista puro per chilometri percorsi”. Oltre per le ottime prestazioni del centravanti italiano, Spalletti può essere contento anche in sede di mercato.

Napoli, Gaetano potrebbe prendere il posto di Demme come vice Lobotka

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, se dovesse andare via Diego Demme (cercato sempre dalla Salernitana), Cristiano Giuntoli potrebbe accontentare l’allenatore del Napoli nel non prendere un nuovo calciatore che possa fare il vice Lobotka. Il designato a ricoprire questo ruolo, di fatto, Luciano Spalletti già ce l’ha in casa, ovvero Gianluca Gaetano.

Il prodotto della Primavera partenopea, infatti, è stato già provato in quella zona del campo, dando anche degli ottimi risultati. Spalletti, inoltre, ha sempre avuto grandissima fiducia in lui, tantoché lo mise in campo nella parte finale del match decisivo dell’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Oltre al possibile addio di Demme, il calciomercato potrebbe portare altre novità in casa partenopea.

Napoli, contatti con la Sampdoria per lo scambio tra Bereszynski e Zanoli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli sta lavorando con la Sampdoria per uno scambio tra Bereszynski e Zanoli. Il polacco andrebbe così a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo, mentre il giovane terzino andrebbe in prestito ai blucerchiati. Dal team ligure potrebbe tornare anche Nikità Contini, il quale prenderebbe il posto di Salvatore Sirigu. Sull’estremo difensore partenopeo bisogna registrare il forte interessamento della Salernitana del patron Danilo Iervolino.