Il Napoli raccoglie nuovi fan: dopo Cruciani arriva un altro nome eclatante

Il Napoli, forse anche grazie al suo gioco spumeggiante, continua a raccogliere nuovi tifosi: dopo Cruciani arriva un altro nome eclatante.

Gli azzurri, primissimi in Serie A e sempre più stimati per via del loro gioco e dei loro risultati, continuano ad ampliare la propria fan base accogliendo persino nomi del tutto inattesi: dopo Cruciani ecco chi si è schierato con i campani.

Uno dei temi che stuzzica maggiormente la curiosità dei tifosi in tutta Italia è quale squadra tifano vip e giornalisti. La voglia di conoscere la fede calcistica di quelli che sono i personaggi più conosciuti in tv, radio, giornali ed in generale i media, desta grande interesse, soprattutto perchè piace sapere che quelli che magari sono i propri idoli, condividono anche la passione sfrenata verso i propri stessi colori, ancor di più quando si parla di squadre con nuceli di tifosi più piccoli, ma non solo.

Per citare qualche esempio preso dal gironalismo sportivo, oltre ad alcuni dichiaratissimi come ad esempio Biasin (Inter), Suma (Milan), Zampa (Roma) o Chirico (Juve), si trovano ad esempio Diletta Leotta, sostenitrice del Catania, Nicola Roggero, lui di fede Torino, o ancora Marianella, di cui si dice simpatizzi per la Lazio. Anche al di fuori dell’ambito sportivo però, il calcio è amato, seguito, ma soprattutto tifato.

Si passa dalla mai celata fede rossonera di Salvini e Berlusconi, ai rocker nerazzurri Ligabue e Vasco Rossi, ma anche al rapper Shade, juventino sfegatato, o persino tifosi di squadre leggermente meno blasonate, come ad esempio Cesare Cremoni e Gianni Morandi, entrambi profondamente legati al Bologna, la squadra della loro città. Ultimamente però è sempre meno strambo vedere sorprendenti cambi di squadra, i quali stanno spiazzando e divertendo molti tifosi.

La foto di Cruciani apre il dibattito: tifosi del Napoli in allerta sul web

Una delle cose certe per i supporter di ogni età e genere è proprio la fede calcistica. Nascere tifosi di una squadra per poi cambiare in favore di un’altra, ancor più se rivale, è sempre visto in malo modo, al punto che i sostenitori che hanno adoperato questo improvviso cambio di squadra non godono di grande nomea, ma questo è un discorso che non riguarda solo la Serie A ma tutto il Mondo.

Per queste ragioni la recente foto di Cruciani con la maglia del Napoli ha fatto molto scalpore. Il noto presentatore radiofonico è stato immortolato con l maglia azzurra proprio mentre conduceva il suo programma La Zanzara e molti tifosi del Napoli, spesso scaramantici come tanti in Italia, hanno reagito con itonia alla cosa, accusando il giornalista di voler agire da “gufo”. Di recente però un altro personaggio molto noto si è avvicinato alla squadra campana un po’ a sorpresa: si tratta di Vittorio Sgarbi.

Il critico d’arte ha postato su Instagram la foto di una maglia del Napoli con il suo nome stampato ed il numero 10. La descrizione del post fa intuire che il sono sia stato a lui recapitato dal presidente De Laurentiis, amico dello stesso Sgarbi, il quale quindi avrebbe così tradito la sua amata Spal.

L’attuale momento d’oro dei campani sembra quindi continuare ad ottenere forti consensi, ma prima ancora di questa diaspora di altri tifosi, una solida fanbase azzurra è sempre stata presente, e tra i tanti volti che la compongono, ci sono anche diversi vip molto noti in televisione.

Napoli che passione! Oltre ai nuovi arrivati ci sono anche tantissimi sempre presenti

Come per ogni squadra sopracitata, anche il Napoli ha da sempre avuto tantissimi tifosi vip, appartenenti al mondo della cucina, della musica o della tv. Nomi come quelli di Cannavacciuolo o i compianti Pino Daniele e Massimo Troisi sono famosissimi, ma oltre a loro c’è anche chi, senza nessun timore com’è giusto che sia, ha sempre palesato la propria passione azzurra al 100%.

Un esempio è sicuramente quello di Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore tv è stato chiacchierato per un suo video in cui esulta per la vittoria del Napoli a Bergamo contro l’Atalanta, una gioia genuina, ma soprattutto simile in tutto e per tutto a quella dei tifosi allo stadio. Altro nome è quello di Salvatore Esposito, noto attore della serie tv Gomorra, il quale ha fatto discutere per le pesanti accuse mosse alla Juventus in relazione alle ormai famose vicende giudiziarie. Insomma, il Napoli, oltre ad un bel gioco ed al primo posto in Serie A, può godersi una schiera di tifosi vip di tutto rispetto, la quale da qui a fine campionato potrebbe addirittura crescere ulteriormente.