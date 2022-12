Il Napoli è sotto gli occhi di tutti in questo momento decisamente delicato della stagione calcistica. Quello che nessuno si aspettava però è che un avversario esprimesse un giudizio simile: è veramente inaspettato!

Dopo un mese di stop forzato a causa dei Mondiali, i tifosi azzurri torneranno finalmente a vedere il Napoli giocare al Maradona. Gli azzurri saranno impegnati questa sera in amichevole contro il Villarreal nel terzo e penultimo impegno prima della ripresa della Serie A prevista per il 4 gennaio.

Il Napoli, dopo i successi in terra turca contro Antalyaspor e Crystal Palace, torna a giocare in casa e lo farà contro un avversario di tutto rispetto. Il Villarreal, infatti, nella passata stagione si è reso protagonista di una grande cavalcata in Champions League, eliminando due grandi club come Juventus e Bayern Monaco e venendo fermato solo in semifinale.

Quella di questa sera, inoltre, sarà una partita davvero speciale per due giocatori del Submarino Amarillo che sono molto amati dai tifosi azzurri visti i loro trascorsi all’ombra del Vesuvio: Raul Albiol e Pepe Reina.

Albiol e Reina tornano a Napoli: la reazione degli ex azzurri

Per Raul Albiol e Pepe Reina, quella di stasera contro il Napoli sarà una partita davvero speciale e di sicuro proveranno grande emozione nel tornare a calcare il prato del Maradona che è stata la loro casa per molto tempo. Entrambi i giocatori sono arrivati a Napoli nell’era Benitez e sono stati due dei giocatori più amati di quella squadra, visto e considerato l’impegno che ci hanno messo in ogni singola partita, permettendo al Napoli di crescere moltissimo. Sia Reina che Albiol sono molto felici di tornare al Napoli e lo hanno mostrato qualche giorno fa quando è stata ufficializzata la partita.

Dopo l’annuncio, infatti, Reina pubblicò una storia sul suo profilo Instagram, ripostando proprio l’annuncio fatto dal Napoli e scrivendo: “Sarà un onore rivederci”. Raul Albiol, invece, reagì alla notizia con una faccina con gli occhi a cuoricino, facendo capire quanto sia rimasto innamorato dei colori azzurri. Anche il loro allenatore Quique Setien ha confermato che entrambi sono molto felici di poter giocare una partita così emozionante e che sono ansiosi di poter scendere in campo.

L’ex allenatore del Barcellona ha parlato anche della stagione che sta disputando il Napoli, facendo anche un pronostico su quello che sarà l’esito, con il suo giudizio che è stato davvero inaspettato.

Setien vota per il Napoli: ecco l’inaspettata frase che ha spiazzato tutti

Nel corso dell’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno Quique Setien, allenatore del Villarreal, ha analizzato la prima parte di stagione disputata dal Napoli, prossimo avversario della sua squadra in amichevole. Il tecnico spagnolo è rimasto folgorato dagli azzurri e li ha candidati alla vittoria dello scudetto: “Credo che abbia molte chances di vincere perché Spalletti ha creato un ambiente positivo, i giocatori in campo si devono divertire” ha dichiarato con sicurezza.

Setien ha avuto belle parole per lo stesso Spalletti, affermando di ammirare molto il tecnico toscano per quello che sta facendo. L’allenatore spagnolo ha poi parlato anche dei giocatori azzurri che più si stanno mettendo in mostra come Kvaratskhelia e Kim Min Jae, affermando come stiano facendo così bene non solo grazie al loro potenziale, ma anche grazie al contesto in cui stanno giocando.