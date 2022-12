Giuntoli incassa un accordo incredibile: è raccomandato da un super big

Il Napoli studia nuovi colpi in vista del mercato estivo. Giuntoli, in particolare, sarebbe in contatto con l’agente di un pupillo di un super big della storia azzurra.

Il Napoli è reduce dalla sfida contro Villareal, una partita piena di amarcord nella quale alcune vecchie conoscenze del calibro di Pepe Reina e Raul Albiol sono tornate a calpestare il prato del Maradona per la prima volta a distanza di anni.

Tuttavia, la società sta già pensando alla prossima finestra di calciomercato nella quale si cercherà di rimpolpare la rosa con qualche talento interessante pescato in Europa. L’ultimo nome salito alla ribalta è stato consigliato dall’ex capitano Marek Hamsik.

Napoli, Hamsik indirizza il nuovo potenziale acquisto

Il Napoli molto probabilmente adotterà la sua consueta e consolidata strategia di calciomercato, ovvero andrà a cercare un nome funzionale per il futuro, un calciatore magari non ancora pronto al cento per cento, ma già mentalizzato per affrontare una grande sfida quale quella azzurra. Insomma, Cristiano Giuntoli sa cosa deve fare per soddisfare da una parte la proprietà azzurra e dall’altra la tifoseria, che vorrebbe un colpo alla Kvaratskhelia praticamente ogni anno.

Cosa che ovviamente appare molto complicata, ma è chiaro che sognare non costa nulla e quindi perché non auspicare che la società acquisti un talento come quello georgiano, magari per il prossimo anno? È questo l’obiettivo che Giuntoli si è posto negli scorsi giorni quando ha saputo del fatto che ormai il calciatore in questione già sarebbe interessato all’ambiente Napoli, proprio grazie al fatto che l’ex capitano Hamsik gli ha consigliato il club partenopeo come prossima tappa della sua carriera.

Napoli, occhi puntati su di lui, l’agente: “Assomiglia a Politano”

Il calciatore in questione, Tomáš Suslov, è infatti slovacco e al momento è in forza agli olandesi del Groningen. Il suo intermediario è stato recentemente intervistato da CalcioNapoli24 e lì ha parlato del suo probabile spostamento dal Groningen a Napoli. Martin Petras ha confermato anche che i contatti tra i due club sono abbastanza frequenti con il calciatore che, grazie anche ai consigli di Hamsik e Calzona, avrebbe mostrato interesse per gli azzurri. “E’ un giocatore importante per la nostra nazionale. Lo paragono un po’ a Matteo Politano, non ha paura, ha personalità nel saltare l’uomo”.

Ma il Napoli ha davvero la possibilità di strapparlo agli olandesi? È lo stesso Petras a confermarlo durante la chiacchierata: “Il Napoli lo segue e sicuramente avrà parlato con Hamsik e Calzona. Suslov in caso di cessione vedrebbe la società di buon occhio visti i precedenti di Hamsik e di Lobotka”. L’intermediario conferma anche che ha parlato con il ds azzurro Giuntoli: “Abbiamo parlato di Suslov, Giuntoli lo considero come uno che ha una conoscenza unica del calcio europeo. Parliamo insomma del numero uno, sapeva tutto del ragazzo“.