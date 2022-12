Il Napoli si sta preparando per la ripresa del campionato con l’Inter, ma l’agente di un calciatore partenopeo ha ‘spiazzato’ un po’ tutti.

Dopo le due amichevoli giocate in Turchia contro l’Antalyaspor ed il Crystal Palace, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso da altre due partite prima della ripresa del campionato del prossimo 4 gennaio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gli azzurri, infatti, sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona prima il Villarreal degli ex Raul Albiol e Pepe Reina e poi il Lille ( ex squadra di Victor Osimhen). Luciano Spalletti per queste due gare avrà a disposizione quasi tutta la rosa tranne i cinque giocatori impegnati in queste settimane con le rispettive nazionali ai Mondiali in Qatar.

Infatti, i vari Anguissa, Mathias Olivera e Lozano, ovvero i giocatori che sono usciti dalla fase a gironi della Coppa del Mondo, riprenderanno ad allenarsi tra venerdì e domenica. Zielinski e Kim Min-Jae, eliminati agli ottavi di finale, dovrebbero invece tornare a Castel Volturno il martedì successivo. Tuttavia, oltre alle questioni di campo, in casa partenopea bisogna registrare delle importanti dichiarazioni in sede di calciomercato.

L’agente riferisce senza mezzi termini: “Il Napoli vuole tenerlo, ma noi valuteremo altre offerte”

Marco Busiello, agente di Demme, ha infatti rilasciato queste parole ai microfoni ufficiali del portale ‘tuttomercatoweb.com’: “Futuro di Diego? E’ un ottimo giocatore, ha giocato sempre ed è un ragazzo davvero splendido. Come tutti i calciatori ha voglia di poter disputare più minuti, ma a chi piace stare in panchina? Chi non vuole giocare è meglio che si trovi altro da fare. Non è solo una questione economica. Il Napoli, almeno fino alla sosta, è stato perfetto, ed normale che per lui non ci sia stato posto. Ci sono degli equilibri da rispettare, è situazione molto chiara”.

Il procuratore del centrocampista ha poi concluso il suo intervento: “Ci sono tante squadre che stanno monitorando Diego, anche straniere. Lui è un centrocampista centrale, ma nella zona mediana può ricoprire tutti e tre i ruoli. Il Napoli è contento di lui, visto che ci ha sempre detto che non lo cedono volentieri. Poi sanno che se dovessero arrivare delle offerte importanti saranno valutate. Ha fatto sempre il bene del team partenopeo, ma certamente gli piacerebbe giocare di più”.

Napoli, Kim Min-Jae: “Mi danno fastidio le voci di mercato che mi riguardano”

Kim Min-Jae, di fatto, è stato accostato a tanti top club europei, tra cui il Manchester United. Lo stesso difensore centrale ha parlato del suo futuro al programma tv coreano ‘YouQuiz’: “Ci sono tante voci di mercato che mi riguardano, ma io sono un giocatore del Napoli solo da sei mesi. Ho evitato di rilasciare delle dichiarazioni, anche perché mi disturbano queste indiscrezioni”.