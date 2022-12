L’agente del portiere svela tutta la verità: ecco cosa è accaduto in estate

L’agente del portiere ha raccontato tutta la verità dietro il rinnovo del suo assistito: ecco cosa è realmente accaduto, il retroscena è incredibile.

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato, il Napoli è stato a lungo alla ricerca di un portiere a cui affidare le chiavi della propria porta. Gli azzurri avevano vari obiettivi in lista e i nomi più chiacchierati nell’ambiente partenopeo erano quelli di Kepa Arrizabalaga e Keylor Navas del PSG.

Alla fine, però, non è arrivato nessuno dei due, con De Laurentiis e Giuntoli che hanno deciso di confermare la fiducia in Alex Meret che è divenuto a tutti gli effetti il portiere titolare del Napoli. Il portiere aveva il compito di rimpiazzare e non far rimpiangere uno come Ospina e ci è riuscito abbastanza bene, facendo dissolvere lo scetticismo che ruotava attorno a lui.

Da scarto ad intoccabile: la rinascita di Meret

Durante l’estate Alex Meret, inutile nasconderlo, è stato più fuori che dentro al Napoli. Il portiere, reduce da un’annata in cui aveva commesso errori gravissimi come ad Empoli, è stato pesantemente bersagliato dai tifosi che spingevano per il suo addio, con la stessa dirigenza partenopea che si è messa alla ricerca di un nuovo portiere. Nuovo portiere che, alla fine, non è mai arrivato, con il Napoli che ha preferito rinnovare il contratto di Meret garantendogli il ruolo da titolare come chiedeva per restare in azzurro. Una scelta che sta ripagando eccome la società partenopea.

L’ex Spal ed Udinese è diventato davvero intoccabile e, giocando da titolare, ha riacquistato tutta la fiducia in se che aveva perso, regalando anche parate straordinarie in questa prima parte di stagione. Se il Napoli si trova al primo posto non è solo merito di un attacco davvero letale ed di una difesa compatta, ma anche merito di Meret che ha dato eccome il suo contributo quando la difesa non ha funzionato. In questa prima parte di stagione, Meret è davvero sembra un altro giocatore rispetto a quello visto lo scorso anno e di sicuro il fatto di essere il titolare lo ha motivato alla grande.

Di Meret ne ha parlato anche il suo agente Federico Pastorello che ai microfoni di Tuttomercatoweb ha svelato tutta la verità dietro il rinnovo del portiere azzurro, raccontando tutto ciò che è successo in estate.

Pastorello e il rinnovo di Meret: l’agente fa chiarezza sul futuro del giocatore

Nel corso della sua intervista rilasciata a Tuttomercatoweb Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è tornato a parlare della difficile estate del suo assistito. L’agente ha raccontato come ci siano stati davvero contatti con lo Spezia poiché da parte del Napoli non c’erano segnali chiari sul ruolo del suo assititito.

Pastorello ha poi affermato come la situazione sia cambiata a fine mercato, con gli azzurri che decisero di accontentare la richiesta di Meret di essere il titolare e con il giocatore che fu dunque felice di firmare il rinnovo del contratto.

Pastorello, però, ha voluto fare ulteriore chiarezza sul futuro del suo assistito, dichiarando come in estate incontrerà ancora il Napoli per lavorare ad un nuovo rinnovo del contratto. Le prestazioni di Meret non stanno passando inosservate e dovesse arrivare una richiesta di rinnovo con aumento dell’ingaggio non sarebbe una sorpresa.