Dove andrà ad abitare l’attaccante portoghese. La prossima villa di Cristiano Ronaldo è una vera e propria reggia, una casa di dimensioni colossali: le foto circolate hanno sconvolto tutti!

Cristiano Ronaldo è, con tutta probabilità, il disoccupato più ricco del mondo. Il 37enne di Madeira è al momento senza squadra dopo la brusca interruzione del contratto che da un anno e mezzo lo legava al Manchester United.

Le parti si sono lasciate in maniera davvero molto turbolenta dopo le dichiarazioni dello stesso Cristiano Ronaldo nel corso del ritiro del Portogallo in Qatar per i Mondiali 2022. Come spesso accade, anche in questa occasione un calciatore ritiene di avere la libertà necessaria per potere parlare a ruota libera.

E Cristiano Ronaldo così ha fatto, criticando in maniera apertissima il proprio allenatore Erik ten Hag, la dirigenza e giungendo così al divorzio dal club che lo fece conoscere al grande pubblico. Lui e la compagna Georgina Rodriguez con figli al seguito avranno però di che consolarsi.

Infatti la coppia avrebbe ultimato tutte le procedure burocratiche per edificare una villa super lussuosa, dal valore stimato di 32 milioni di euro. A parlarne è il tabloid britannico “The Sun”.

Cristiano Ronaldo, che villa: da re di Instagram a re del Mattone

Già qualche settimana fa si era parlato della cosa, con Ronaldo che aveva portato a termine tutte le pratiche per l’acquisto del terreno.

Questa abitazione sarà dotata delle seguenti comodità, che tutti noi potremo permetterci solamente nei sogni:

almeno due piscine di svariati metri quadri;

passaggio sotterraneo;

camera da letto matrimoniale da 90 metri quadri;

una squadra di maggiordomi, colf e cuochi (tra i quali uno giapponese specializzato nella preparazione del fugu, prelibatezza tipica della gastronomia del Giappone stesso e basata sulla lavorazione del velenosissimo pesce palla);

superficie totale di 3mila metri quadri;

palestra personale;

campo da tennis;

una zona parcheggio privata;

Questa abitazione da favola, meglio di un castello di un re, sorgerà a Quinta da Marinha, una delle più rinomate località di mare del Portogallo e che si affaccia direttamente sull’Oceano Atlantico. La zona è distante solo 20 km dalla capitale Lisbona.