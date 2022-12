Gran duello di mercato in serie A: tutti lo vogliono, pronta l’offerta irrinunciabile

Anche il Napoli è al centro di un duello di mercato con alcune big. Il DS Giuntoli spera di battere la concorrenza per assicurarsi un top player.

Gli azzurri sono sulle tracce di un giocatore di primo livello: su di lui, però, ci sono anche gli occhi di diverse big.

Il Napoli è stato protagonista di una super prima parte di stagione. La formazione di Spalletti ha chiuso il 2022 con undici successi consecutivi in Serie A mantenendo ben saldo il primato in classifica con un margine di otto punti. Inoltre, il cammino in Champions League è stato al di sopra delle aspettative: cinque vittorie e primo posto nel girone davanti al Liverpool di Klopp.

La ripresa dopo la sosta sarà cruciale per il proseguimento della stagione. Il primo match sarà lo scontro diretto contro l’Inter a San Siro, una sfida fondamentale per entrambe le squadre: i nerazzurri cercano la rimonta, mentre i campani sperano di lanciare un messaggio molto forte alle concorrenti. Inoltre, ci saranno gli ottavi di Champions League a febbraio contro l’Eintracht Frankfurt, squadra che ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League.

Intanto, si pensa anche al futuro e, di conseguenza, al mercato. Il Napoli sarebbe sulle tracce di un top player che, però, ha attirato le attenzioni di altri club importanti.

Napoli, sarà sfida sul mercato: ecco il giocatore conteso

Il Napoli è stato uno dei club più attivi sul mercato durante l’ultima sessione di calciomercato. Come noto, gli azzurri hanno affrontato una vera e propria rivoluzione, dicendo addio a diversi senatori per poi accogliere nuovi innesti. Gli ultimi arrivati hanno dato da subito un contributo molto importante, ma su tutti spiccano certamente Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, protagonisti della prima parte di stagione.

Il DS Cristiano Giuntoli è già operativo e, in vista del mercato di gennaio, ha già piazzato il primo colpo. È ai dettagli, infatti, l’operazione che porterà a Napoli il terzino della Sampdoria Bereszysnki, con Zanoli che farà il percorso inverso in prestito.

Tuttavia, si ragiona già anche in vista dell’estate: il sogno, secondo varie indiscrezioni, sarebbe Grimaldo.

Il terzino del Benfica sarà un pezzo pregiato della prossima estate: il suo contratto con i portoghesi è in scadenza e, salvo sorprese, dovrebbe lasciare il suo attuale club a parametro zero. Su di lui hanno messo gli occhi diversi top team, tra cui Barcellona, Manchester City, Juventus ed Inter.

La concorrenza, dunque, è molto folta e sarà decisivo agire d’anticipo. Ad ogni modo, il Napoli sarebbe intenzionato a puntare su di lui solo nel caso in cui uno fra Mario Rui ed Olivera dovesse dire addio. Ad oggi pare uno scenario improbabile, ma Giuntoli continuerà a monitorare la situazione.

Grimaldo, ecco perché Juve ed Inter lo vogliono

Il profilo di Grimaldo sarà uno dei più ricercati in estate. Si tratta di un terzino mancino dotato di esperienza internazionale e che negli ultimi anni si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo. Come anticipato, la concorrenza è molto folta ed in prima fila ci sarebbe il Barça, che vorrebbe riportarlo a casa come erede di Jordi Alba e per affiancarlo a Alejandro Baldé.

Anche Juve ed Inter, però, osservano interessate.

I bianconeri lo riterrebbero il giusto profilo per sostituire il partente Alex Sandro, mentre i nerazzurri lo starebbero monitorando considerando che la posizione di Gosens è in bilico. Ogni discorso, comunque, sarà affrontato eventualmente in primavera.