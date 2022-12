Edinson Cavani è stato un giocatore che è sempre piaciuto alla Juventus e l’ammissione dell’agente conferma l’interesse bianconero.

Negli ultimi anni, il Napoli ha cambiato più volte pelle per quanto riguarda il reparto offensivo. Oggi a guidare l’attacco c’è Victor Osimhen, mentre prima dell’attaccante nigeriano c’era Gonzalo Higuain e prima ancora c’era Edinson Cavani, con quest’ultimo che è stato il primo a tornare a far sognare i tifosi azzurri dopo il ritorno in A della loro squadra.

L’attaccante uruguaiano, pur non riuscendo a portare alla vittoria dello scudetto il Napoli, ha scritto la storia in maglia azzurra, segnando un totale di 104 reti e vincendo una Coppa Italia nel 2012, primo trofeo dell’era De Laurentiiis. Sebbene poi abbia deciso di lasciare l’Italia andando al Paris Saint-Germain prima e al Manchester United poi, per Cavani c’è sempre stata la possibilità di tornare in Serie A, con la Juventus da sempre sulle tracce del giocatore.

Cavani-Juventus: storia di un lungo inseguimento

Nonostante gli anni passino anche per lui, Edinson Cavani resta un giocatore cercato da tanti top club, essendo uno degli attaccanti più cinici di sempre. Non è un caso infatti se, dopo l’esperienza in azzurro, l’uruguaiano abbia vestito solo maglie di club importanti ed oggi giochi in un campionato di altissimo livello come la Liga, per di più con la maglia del Valencia, uno dei club spagnoli con più storia e tradizione. Come detto, anche la Juventus è stata sempre sulle tracce di Cavani ed ha tentato in ogni modo nel portarlo a Torino fin da quando era al Napoli, con De Laurentiis che però non ebbe alcuna intenzione di cedere il giocatore ai rivali.

Anche dopo essere andato via da Napoli, Cavani è stato inseguito a lungo dalla Juventus che è sempre stata alla ricerca di un bomber, soprattutto dopo l’addio di Tevez. L’interesse bianconero per il Matador non è mai svanito, tant’è che anche nelle ultime sessioni di mercato il nome dell’attaccante uruguaiano è stato accostato alla Vecchia Signora. La Juventus ha corteggiato a lungo Cavani e di certo il Matador è stato lusingato da questo flirt, ma le possibilità di vederlo in bianconero sono sempre state molto remote, come confermato dal suo agente Marco Sommelia.

Niente Juventus per Cavani: le parole dell’agente sono una sentenza

Premiato al Festival del calcio italiano come miglior agente Marco Sommelia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb, parlando anche di Cavani. L’agente del Matador ha svelato un retroscena di mercato molto interessante, rivelando come lo scorso gennaio propose al suo assistito anche la Juventus come sua prossima destinazione, con i bianconeri che ancora non avevano affondato il colpo per Vlahovic.

Tuttavia, Cavani ha subito messo le cose in chiaro, con l’agente che ha affermato come il Matador, diversamente da Milik che aveva un debole per i colori bianconeri, ha prima pensato al Napoli e ai napoletani, preferendo non fargli uno sgarbo simile. Parole che, quindi, azzerano del tutto le possibilità di vedere Cavani vestire la maglia della Juventus e di sicuro saranno felici di questo anche i tifosi del Napoli.

Dopo aver visto Higuain andare a Torino e fare le fortune del club bianconero, i tifosi azzurri sperano di non vedere altri giocatori da loro amati vestire l’odiata maglia della Vecchia Signora.