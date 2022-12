Milan, Maldini ha in pugno il rinnovo: la telenovela sta per concludersi

Dopo mesi di trattative Paolo Maldini è a un passo dall’ufficializzare il rinnovo di contratto di uno dei giocatori più importanti della rosa: ecco i dettagli.

Nonostante il corteggiamento da parte di molte big europee, il pilastro rossonero avrebbe deciso di continuare ancora il suo percorso di crescita con la maglia del Milan.

Il campionato è fermo per via delle festività natalizie ma il Milan è comunque al lavoro per preparare nel migliore dei modi il suo futuro. Se la squadra allenata da Stefano Pioli sta cercando di ritrovare la forma migliore in vista della sfida contro la Salernitana del 4 gennaio, fuori dal campo c’è una dirigenza chiamata a convincere i propri migliori giocatori a rinnovare i loro contratti in scadenza a breve. Dopo mesi di trattative e per la gioia di tutti i tifosi rossoneri, pare proprio che si sia ormai a un passo da un’ufficialità: ecco di chi si tratta.

Incontro positivo tra le parti: distanza minima tra domanda e offerta

Maldini e Massara hanno già incontrato l’entourage del giocatore a Casa Milan e, nonostante non si sia ancora trovato l’accordo definitivo, la forbice tra domanda e offerta è ormai ridottissima. I dirigenti rossoneri vogliono chiudere al più presto per blindare uno dei pilastri della squadra che, soprattutto in questa stagione, si è conquistato un posto fra i fedelissimi di Stefano Pioli: stiamo parlando di Ismael Bennacer.

Il contratto del centrocampista algerino scade nel 2024 e le grandi prestazioni fornite finora hanno attirato le attenzioni di molte big europee. La richiesta del nuovo procuratore Enzo Raiola si aggira sui 4,5 milioni a stagione (la stessa cifra che percepisce Theo Hernandez), mentre il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 4 milioni. La distanza di 500 mila euro non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile, ecco che per questo motivo ci saranno altri contatti tra le parti nei prossimi giorni per cercare di limare.

I numeri di Bennacer in questa stagione: un leader in campo

Con l’addio di Kessié al termine della scorsa annata, Bennacer ha acquisito definitivamente i gradi di titolare in questa costruendo insieme a Sandro Tonali una delle mediane più forti del nostro campionato. Ecco perché un suo rinnovo non solo sarebbe una grandissima notizia per Stefano Pioli ma anche per tutti i tifosi rossoneri, che ormai lo considerano un vero e proprio leader della squadra.

I numeri lo confermano: il centrocampista classe ’97 non ha infatti saltato neanche una partita in questa prima parte di stagione mettendo a referto anche un gol contro l’Atalanta e un assist contro lo Spezia. Il tecnico rossonero, sebbene non sempre dall’inizio, non ha mai potuto fare a meno della sua intensità e delle sue geometrie in mezzo al campo. L’ormai imminente rinnovo di contratto con ingaggio quasi triplicato è quindi la conseguenza naturale di ciò che Bennacer ha dimostrato partita dopo partita.