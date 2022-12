Lutto improvviso in Serie A: tutti si stringono al dolore dell’ex giocatore

Un lutto improvviso sta sconvolgendo l’intera Serie A : tutti si stanno stringendo attorno all’ex giocatore dopo la grave perdita.

Continua il momento orribile che sta vivendo il calcio italiano, un’altra scomparsa sconvolge e rattrista i tifosi dopo quelle avvenute nelle ultime settimane: tutti i club si stanno stringeno attorno all’ex calciatore dopo la grave perdita.

Il momento che stanno vivendo i tifosi italiani nelle ultime settimane è, a livello strettamente umano, uno dei peggiori mai vissuti in assoluto. Proprio mentre la grande gioia portata dai Mondiali giungeva all’atto conclusivo del proprio percorso, in Italia si sono tristemente consumate due notizie che nessuno avrebbe mai voluto sentire, quelle delle morti di due volti non solo noti, ma anche amati da tantissimi supporter: Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti.

Il serbo, ex giocatore ed allenatore di tantissime squadre italiane come Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna, Torino e non solo, era ormai in lotta da tre lunghissimi anni con Leucemia, una malattia che era stato lui stesso a dire di avere in una toccante conferenza stampa del 2019, ma che mai lo ha allontanato del tutto dal suo amato calcio e che solo nel dicembre di questo anno se lo è portato via.

Il giornalista toscano, uno dei più noti in assoluto, nonchè maestro per tantissimi suoi colleghi, è invece scomparso all’età di 74 anni, sorprendendo tutti dato che a differenza di Mihajlovic, avvisaglie di una sua possibile dipartita non ne erano particolarmente pervenute. A completare il quadro critico di questi ultimi tempi è stato poi Vialli, anche lui alle prese con una strenue lotta con un tumore al pancreas.

Dopo Sconcerti e Mihajlovic un altro lutto colpisce il calcio italiano

Dopo le lacrime versate per Mihajlovic e Sconcerti, il cuore ed i pensieri di tutti i tifosi d’Italia è quindi per Gianluca Vialli. L’ex calciatore di Juventus, Samp e Cremonese tra le altre, lotta ormai da tempo con un tumore che non gli ha impedito di essere al fianco dell’amico Roberto Mancini nella vincente avventura della Nazionale agli Europei del 2021, conclusi proprio con l’emozionante immagine dei due amici che si abbracciano felici per la vittoria.

Quella di Vialli resta una situazione delicata che va monitorata di giorno in giorno, come del resto hanno confermato le visite della madre a Londra dove attualmente l’ex attaccante è ricoverato. Le notizie sono continue anche se spesso non danno reali aggiornamenti circa lo stato di salute dell’amatissimo ex calciatore, resta quindi solo la speranza di poter ricevere un segnale positivo.

Nel mentre anche un altro campionissimo che non è passato dall’Italia ma che tutti amano e conoscono sta combattendo la sua battaglia, vale a dire Pelè. Anche per O’Rei sono ore complicate così come per Vialli ed il cuore dei tifosi italiani, o più in generale degli amanti dello sport più seguito ed amato nello Stivale, continua a stringersi intorno a questi miti, tra tristezza e speranza.

Un rammarico e soprattutto un dolore che purtroppo, dopo le notizie già citate delle ultime settimane, si è riproposto in questi giorni dopo una notizia sconvolgente che ha rattristato tutti: la morte a soli 15 anni del figlio dell’ex centrocampista di Serie A Fabio Tricarico.

Dramma Tricarico: il figlio Federico ha perso la vita a soli 15 anni

Quello di Fabio Tricarico è un nome che forse non tutti ricordano, ma che ha segnato pagine importanti della storia della Serie A. L’ex centrocampista ha chiuso la sua carriera nel 2007 e nel corso di essa ha avuto modo di vestire alcune maglie molto importanti come ad esempio quelle di Inter, Torino, Sampdoria ed Empoli. Proprio con i toscani è continuata la sua collaborazione anche extracampo la quale continua anche oggi.

Tricarico è un osservatore del club toscano, lo stesso in cui per l’appunto ha militato da giocatore, e propio gli azzurri sono stati tra i primi a stringersi al proprio collaboratore tramite un post di commiato e l’annullamento della classica cena di Natale. Il giovane Federico ha perso la vita a soli 15 anni a causa di una grave malattia di cui non si conoscono i dettagli. Per Tricarico un lutto gravissimo e a lui la Serie A tutta si stringe in un abbraccio di cordoglio e condoglianze.