DAZN e Serie A sorpresa per gli utenti: ecco come ricevere il regalo inaspettato

La Serie A si avvicina al ritorno e l’interesse su dove vederla è altissimo: una sorpresa ha letteralmente fatto impazzire gli utenti, ecco come approfittarne.

Il campionato italiano sarà visibile tramite le ormai note piattaforme ma da oggi arriva l’offerta imperidibile che cambia tutte la carte in tavola: ecco di che cosa si tratta e chi la offre.

Il Mondiale è ormai alle spalle e dopo le inevitabili celebrazioni a Leo Messi alla sua Argentina, sarà tempo di rituffarsi a pieno nelle dinamiche apertissime dei campionati nazionali. In Serie A, nonostante il notevole vantaggio acquisito dal Napoli nel corso della prima parte di stagione, la lotta scudetto, così come la corsa all’Europa e quella alla salvezza, è ancora tutta da decidere e i prossimi mesi saranno quindi chiave.

Gli azzurri di mister Luciano Spalletti, ancora imbattuti in campionato e decisamente la miglior squadra per gioco espresso sino a questo momento, sognano, nell’anno dell’Albiceleste campione del Mondo nel nome di Maradona, di tornare a vincere quel titolo che manca dai tempi del Pibe De Oro. I campani dovranno quindi prestare attenzioni alle dirette concorrenti, su tutte Juve e le due milanesi.

I bianconeri, in ripresa dopo l’avvio shock, vogliono mettersi alle spalle le recenti vicende legate all’inchiesta Prisma, mentre Milan ed Inter sognano la tanto sognata seconda stella da cucirsi sul petto. Da tenere sott’occhio anche la sorprendente Lazio di Sarri e la mai doma Atalanta di Gasperini, anche loro non rassegnate a lasciare lo scudetto al Napoli. L’attesa per i tifosi è dunque altissima e resta solo da capire dove si potrà assistere a tutto ciò.

La Serie A entra nel vivo: dove assistere a tutte le gare?

Negli ultimi anni, a causa del notevole aumento dei competitor per la trasmissione di tutte le partite di calcio europeo e non solo, si è assistito ad una sempre maggiore frammentazione delle piattaforme su cui è possibile seguire la Serie A e anche tanti altri campionati. Un problema non di poco conto visto e considerato il forte attaccamento degli italiani nei confronti del calcio, ma ormai da un anno anche questa situazione è leggermente tornata alla normalità.

Ad avere i diritti per trasmettere tutte e 10 le partite che compongono ogni giornata del massimo campionato italiano è ancora Dazn, criticatissima piattaforma streaming che ormai da qualche tempo è entrata a far parte della vita di tantissimi tifosi, pur come già detto non senza qualche polemica nemmeno troppo velata.

Il colosso inglese ha acquisito i diritti fino alla stagione 2023/2024, ma a giudicare dalle tantissime critiche per un servizio troppo spesso discontinuo, resta possibile pensare a qualche cambiamento degli accordi in vista della prossima annata, così da garantire ai tifosi una visione dei match più serena e diminuire il carico di polemiche verso lo stesso Dazn.

In attesa però di capire quali saranno i movimenti estivi in questo ambito, alcuni competitor della piattaforma streaming, anche se magari loro alleati, stanno iniziando a muoversi per accaparrarsi il favore dei sostenitori delle varie squadre: un esempio è TIM, la quale proprio in questi giorni ha reso attiva un’imperdibile offerta.

Tutta la Serie A ad un prezzo vantaggioso: cosa comprende l’offerta di TIM

La nota azienda italiana che si occupa di telefonia è ormai da diversi anni il main sponsor della Serie A, colei che appare ad esempio sul logo o anche nel nome della massima serie calcistica italiana. TIM e Dazn, una volta che quest’ultima ha acquisito i diritti completi del campionato, hanno subito stretto un accordo che portasse la piattaforma inglese nel pacchetto TIM Vision, ma ora la società italiana sembra voler fare di più.

L’offerta proposta da TIM è ativa già dal 18 dicembre e proseguirà , salvo eventuali cambiamenti, fino al settembre del 2023 e riguarda ovviamente il pacchetto TIM Vision Calcio e Sport. Una volta attivato il nuovo piano, a differenza di quanto è avvenuto sino ad ora, il costo mensile dell’abbonamento sarà di 24,99 euro fino a settembre appunto, per poi tornare sui 29,99 euro previsti fino a poco tempo fa. Nel pacchetto è incluso per l’appunto Dazn, con tutte le gare di Serie A, Serie B, Europa e Conference League e tutti gli altri campionati offerti dalla piattaforma con sede a Londra. Nell’offerta vanno poi ad aggiungersi tutti gli altri sport trasmessi da Dazn, oltre ai canali di Eurosport ed Eleven Sport, recentementi entrati a far parte della proposta dei britannici. Un costo dunque molto vantaggioso che di certo farà piacere a tutti i tifosi, già impazienti di tornare a tifare per i propri club.