L’ultimo video postato dal figlio di Stefano Tacconi ha commosso davvero tutti: ecco come sta l’ex giocatore della Juventus.

Per il calcio itaiano il 2022 non è stato un anno da ricordare, con eventi che lo hanno scosso tanto dentro quanto fuori dal campo. Per la seconda volta consecutiva, l’Italia è rimasta fuori dai Mondiali, mentre il nostro campionato è stato scosso in questi ultimi mesi dall’Inchiesta Prisma che vede coinvolta la Juventus ed altri club italiani.

Nell’ultimo mese, inoltre, ci hanno lasciato persone che hanno lasciato il segno nel nostro calcio come Sinisa Mihajlovic, con l’ex allenatore del Bologna scomparso dopo una lunga e coraggiosa lotta contro la leucemia, e Fabian O’Neill, ex giocatore di Juventus e Cagliari morto a causa di una malattia epatica.

In mezzo a tante notizie tristi e negative, però, il calcio italiano può tornare quantomeno a sorridere per quanto riguarda le condizioni di Stefano Tacconi, con l’ex Juventus che appare in miglioramento.

Le ultime sulle condizioni di Tacconi: ecco come sta l’ex portiere

Sono trascorsi ormai otto mesi da quando Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus, è stato ricoverato a causa della rottura di un aneurisma. L’ex giocatore bianconero si trovava ad Asti per un evento quando ebbe questo grave malore e per tutto il mondo dello sport italiano fu un momento di grande preoccupazione. Tacconi, tuttavia, non ha mai avuto intenzione di mollare così facilmente ed ha iniziato il lungo e doloroso percorso riabilitativo, restando aggrappato con tenacia alla vita. Durante l’estate e negli ultimi mesi, le condizioni dell’ex portiere bianconero non sono state positive, ma qualcosa sta finalmente cambiando.

Sul finire di ottobre, il figlio Andrea Tacconi comunicò come c’era stato un passo indietro nelle condizioni del padre che si stava ora riprendendo lentamente, aggiungendo che sperava di dare belle notizie presto. Nel frattempo, Tacconi ha continuato a fare, seppur in maniera lenta, progressi importanti ed il mondo sportivo italiano ha iniziato a pensare in positivo riguardo la sua completa guarigione. E l’ultimo video pubblicato dal figlio del portiere bianconero non solo dà speranza, ma anche commosso davvero tutti.

Tacconi mostra la sua forza: il video del figlio commuove il web

Stefano Tacconi è tornato finalmente a camminare. E’ questa la notizia più bella di un mese di dicembre abbastanza nefasto per il calcio italiano che ha vissuto e sta vivendo momenti difficili. Tramite un video pubblicato via Instagram dal figlio del portiere bianconero Andrea Tacconi, si vede l’ex giocatore compiere, con l’aiuto di un deambulatore, i primi passi dopo l’emorragia cerebrale accusata sul finire di Aprile.

Un video che ha commosso davvero il web e tutti gli sportivi italiani, con il figlio del portiere che ha scritto come questo sia stato il regalo di Natale più bello che potesse ricevere. Con questi primi passi, Tacconi ha messo ancora una volta in mostra tutta la sua forza che gli ha permesso di lottare durante questi 8 mesi. La speranza è che l’ex portiere della Juventus possa continuare a mostrare miglioramenti nel corso dei prossimi mesi e di poter quindi lasciare finalmente la struttura ospedaliera.