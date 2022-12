L’Al Nassr vuole un dream team: dopo Ronaldo si punta un pallino delle italiane

Grande protagonista di questa sessione di calciomercato la squadra saudita dell’Al Nassr. Dopo aver quasi chiuso per l’ingaggio di Ronaldo, infatti, il club starebbe puntando un altro calciatore.

Gli arabi provano a bruciare la concorrenza per il calciatore che piace tanto anche alle big di Serie A.

Trattativa non semplice per i sauditi che devono fare i conti con qualche ostacolo.

Ronaldo apre la via: i grandi campioni in Arabia

Dopo la criticatissima intervista rilasciata al The Sun e che è costata a Cristiano Ronaldo il suo posto al Manchester United, sembra essere definita la nuova destinazione del portoghese. Il cinque volte pallone d’oro, nonostante la grande volontà di rimanere in Europa e dimostrare di potersi misurare ancora con il calcio che conta, pare si sia arreso all’idea di cambiare continente. In Europa, infatti, sono pochi i club che possono permettersi il faraonico ingaggio percepito dall’ex Juventus e Real Madrid e per questo la pista Al Nassr ha preso sempre più piede.

Con la squadra saudita CR7 farebbe segnare nuovamente il record di calciatore più pagato al mondo. Per assicurarsi il lusitano, infatti, si è parlato di offerta mostruosa da parte dell’Al Nassr e che si aggirerebbe sui 200 milioni di euro all’anno, bonus compresi. Per Ronaldo, inoltre, la possibilità di divenire ambasciatore dell’Arabia Saudita una volta appesi gli scarpini al chiodo, e main sponsor per la candidatura mondiale del 2030.

Non solo Ronaldo per l’Al Nassr: pronto un colpo per giugno

il club saudita, dunque, sta provando a stringere per il campione portoghese e nel frattempo continua a guardarsi intorno in cerca di rinforzi. Cristiano Ronaldo, infatti, potrebbe non essere l’unico calciatore europeo a trasferirsi all’Al Nassr. Secondo Foot Mercato, i sauditi avrebbero messo nel mirino N’golo Kanté, centrocampista del Chelsea.

Il francese è in scadenza nel 2023 e un suo rinnovo con i Blues è tutt’altro che scontato. L’Al Nassr vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero ma la trattativa non si preannuncia semplice. Su Kanté, che piace da tempo anche ai club di Serie A, sarebbe molto forte il Barcellona che potrebbe perdere De Jong nelle prossime finestre di mercato. I sauditi, inoltre, hanno raggiunto il limite massimo di extracomunitari in rosa e, dunque, prima di ingaggiare il francese dovrebbero cederne qualcuno.