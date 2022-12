Kvaratskhelia viaggio inaspettato a Parigi: la foto scatena i tifosi

Kvicha Kvaratskhelia fa spaventare tutto il Napoli, viaggio inaspettato a Parigi: la foto ha scatenato i tifosi degli azzurri.

La stella di questo avvio di stagione dei campani fa preoccupare i suoi tifosi con una foto che lo ritrae nella Capitale francese: indizio di mercato o semplice casualità? Ecco il motivo del viaggio.

Il 4 di gennaio si avvicina e con lui l’attesissima ripartenza della Serie A. La prima parte di stagione ha regalato sorprese e conferme che hanno aumentato esponenzialmente la curiosità verso il segmento conclusivo del campionato, con tantissime lotte ancora aperte a partire da quella per la salvezza sino a quella per lo Scudetto, passando anche per la corsa ad un posizionamento europeo.

La prima giornata dopo la pausa per il Mondiale verrà giocata tutta in 24 ore e verrà chiusa alle ore 20:45 dal match ampiamente più atteso: quello di San Siro tra Inter e Napoli. I nerazzurri ci arrivano forti di un momento di leggera crescita prima dello stop, ma contro si troveranno la squadra che ha dominato ampiamente la Serie A fin qui, ottenendo un vantaggio cospicuo sul Milan secondo e che non ha ancora perso in campionato.

Proprio la compagine allenata da Luciano Spalletti avrà la ripartenza più complessa con la sifda contro la Juventus che seguirà quella di Milano. Due scontri diretti che inevitabilmente segneranno buona parte del futuro della stagione degli azzurri che dovranno quindi poter contare sul pieno supporto dei propri leader tecnici ed emotivi, senza dover avere preoccupazioni legate a situazioni esterne come il calciomercato.

Kvara e Osimhen, il Napoli riparte da qui… Non senza preoccupazioni

Il Napoli si affida quindi al 100% a coloro che hanno trascinato la squadra nella fantastica prima parte di stagione, ma d’altronde, il rendilmento top avuto da alcuni, obbliga quasi Spalletti a dover poggiare fermamente le propria fondamenta proprio su alcuni nomi. Il coreano Kim, la regia di Lobotka, la qualità di Zielinski e non solo, per gli azzurri i punti fermi sono tanti, ma alcuni lo sono più di altri.

Un nome che ormai è una certezza dalle parti del Maradona è ad esempio Victor Osimhen. L’ex attaccante del Lille è chiamato ad essere uno dei leader di questo gruppo, colui che, grazie ai suoi gol e ai suoi strappi, può condurre il Napoli a rimanere primo in classifica sino al termine della stagione, senza farsi distrarre da possibili voci di mercato.

Il centravanti nigeriano è stato fin qui eccezionale e nonostante qualche piccolo problema fisico ad inizio anno, è riuscito ad incidere come raramente aveva fatto prima, segnando a raffica in campionato e riuscendo ad essere uomo squadra. Queste caratteristiche miste alla sua giovane età lo rendono un vero e proprio sogno di mercato per tanti top club europei ma la scelta da parte del Napoli è chiara, tenerselo stretto in Campania.

Un altro nome che sta letteralmente spaccando in due tutte le difese affrontate è ovviamente Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato forse la sorpresa più grande in assoluto degli azzurri, un giocatore fenomenale in grado di fare tanti gol e tanti assist ed anche lui già attenzionato da tante big: proprio per questo la sua foto a Parigi ha spaventato i tifosi.

Kvaratskhelia a Parigi: ecco il motivo del viaggio

Quello di Kvaratskhelia è indubbiamente un nome che si sentirà sempre più spesso in ottica mercato nel prossimo futuro. Il talentuosissimo attaccante ex Dinamo Batumi ha fin qui sorpreso tutti risultando un fattore anche in Champions League e diventando quindi subito oggetto d’interesse per molti top club europei. Tra questi potenzialmente potrebbe anche esserci il PSG, motivo per cui le foto del georgiano in Francia hanno spaventato i tifosi.

Il viaggio a Parigi di Kvaratskhelia è stato documentato dalla ragazza del georgiano tramite le storie di Instagram, ma il timore dei supporter campani si è subito attenuato dato che il viaggio è stato fatto solo da visitatori e non per altri motivi. Pensare ad un addio dal Napoli già a gennaio per il numero 77 è attualmente quasi impossibile, una possibile partenza sarebbe infatti più facile da assimilare in estate, quando il valore del giocatore sarà ulteriormente lievitato. Allarme rientrato dunque per i tifosi azzurri che potranno a breve tornare a godersi le prodezze del loro nuovo idolo.