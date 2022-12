Brutte notizie per Allegri: il top player out più del previsto, big match a rischio

Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Massimiliano Allegri, con il top player che starà out più del previsto: la sua presenza per il big match è a forte rischio.

Ci siamo, tra pochi giorni ripartirà finalmente la Serie A dopo la lunga sosta per il Mondiale che l’ha tenuta ferma per ben 2 mesi. Alcuni campionati come Premier League e Ligue 1 sono già ripartiti ed i tifosi italiani non vedono l’ora di veder tornare in campo anche le loro squadre.

Il campionato ripartirà il 4 gennaio e la Juventus riprenderà il proprio cammino in trasferta a Cremona dove affronterà una Cremonese in una situazione davvero disperata. I bianconeri vogliono centrare la settima vittoria consecutiva in campionato, ma Allegri dovrà fare i conti con assenze pesanti che di certo non renderanno agevole questa trasferta.

La Juventus riparte tra le incognite: tanti dubbi per Allegri

La prima parte di stagione, eccezion fatta per l’ultimo mese e mezzo, non è stata positiva per la Juventus. I bianconeri hanno un ritardo di ben dieci punti dal Napoli capolista ed hanno fallito miseramente in Champions League arrivando terzi nel proprio girone e retrocedendo in Europa League. Le sei vittorie consecutive arrivate tra mille difficoltà nell’ultimo mese e mezzo hanno quantomeno reso meno amara questa prima parte di campionato, con la Juventus ora terza in classifica e con la possibilità di rientrare nella corsa scudetto qualora i risultati continuino ad arriderla.

Tuttavia, Massimiliano Allegri non ha molto per cui sorridere al rientro dalla sosta poiché, come gli è capitato per gran parte della prima stagione, si ritrova con l’infermeria piena e con tanti giocatori importanti che non saranno disponibili per la sfida contro la Cremonese. Sono tanti i dubbi per il tecnico livornese che contro i grigiorossi dovrà fare a meno sicuramente di Pogba, ancora in fase di recupero dopo l’operazione al menisco, e di Cuadrado, con il colombiano che ha un problema al ginocchio, mentre non sono ancora al top giocatori come De Sciglio, Chiesa ed Alex Sandro che sono a loro volta in dubbio.

Mancheranno, inoltre, Di Maria e Paredes che hanno avuto a disposizione qualche giorno di vacanza in più dopo la vittoria del Mondiale. In casa bianconera, però, c’è forte preoccupazione riguardo le condizioni di un top player che rischia di saltare quasi tutto il mese di Gennaio.

Slitta il rientro di Vlahovic: il serbo rischia di saltare il big match

Oltre a Pogba e Cuadrado, anche Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Allegri per la sfida contro la Cremonese. Il serbo è ancora alle prese con la pubalgia che non gli sta dando pace ed ha allungato di molto i tempi di recupero. Il tecnico livornese sperava di avare Vlahovic a disposizione dopo il Mondiale, ma così non sarà, con il giocatore che rischia di saltare quasi del tutto il mese di gennaio.

Una brutta botta per la Juventus che quindi, secondo quanto riportato da Sportmediaset, dovrà fare a men del suo attaccante per le sfide contro Cremonese, Udinese e soprattutto Napoli, big match che sarà già un snodo importante nella stagione dei bianconeri. Vlahovic dovrebbe rientrare per il match di Coppa Italia contro il Monza del 19 gennaio per disputare almeno uno spezzone di gara, prima di essere lanciato dal primo minuto contro l’Atalanta tre giorni dopo