Milan, il rinnovo del top player è finalmente definito: i dettagli

Arriva finalmente la notizia che tutti i tifosi del Milan stavano aspettando da tempo. È stato definito, infatti, il rinnovo del top player rossonero che rimarrà, dunque, alla corte di Pioli.

Possono gioire i tifosi del Diavolo che da tempo aspettavano questo importate rinnovo.

Manca ancora l’ufficialità per mettere nero su bianco il prolungamento di contratto del calciatore.

Maldini e Massara lavorano ai rinnovi: arrivano i primi accordi

Momento delicato in casa Milan dove la dirigenza si sta focalizzando sui rinnovi di contratto dei calciatori prossimi alla scadenza. La volontà di Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, è quella di evitare casi come quelli di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Franck Kessié, che hanno lasciato il Milan a parametro zero dopo dei lunghissimi tira e molla in cui non sono mai stati raggiunti gli accordi per i rinnovi. Nonostante non fosse in scadenza nel 2023, bensì nel 2024, è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento di contratto del centrocampista algerino Ismael Bennacer.

L’ex Empoli piace parecchio in Premier League e per non rischiare di perderlo a zero tra un anno e mezzo i rossoneri hanno deciso di rinnovargli il contratto fino al 2027. L’algerino avrà, inoltre, un ingaggio quasi triplicato passando dal milione e mezzo attuale ai quattro del nuovo accordo. Bennacer con il tempo è diventato fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli che potrà, dunque, gioire per il prolungamento di contratto del suo numero 4.

Arriva il rinnovo del top player: i tifosi tirano un sospiro di sollievo

Maldini e Massara avevano inaugurato il periodo dei rinnovi con il prolungamento del compagno di reparto di Bennacer: Sandro Tonali. Come l’algerino, anche il centrocampista cresciuto nel Brescia si è legato ai rossoneri fino al 2027. Le buone notizie in casa Milan non sono ancora finite. I tifosi rossoneri possono, infatti, gioire per il loro top player che, con ogni probabilità, rinnoverà a breve. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan sembra essere solo una formalità.

L’attaccante francese ha letteralmente trascinato il Milan allo Scudetto della passata stagione e, per questo, né Pioli né la dirigenza vuole farne a meno. L’attuale accordo di Giroud scade nel 2023 ma, secondo la rosea, a gennaio calciatore e società s’incontreranno per mettere nero su bianco il prolungamento di un ulteriore anno. Non verranno ritoccati i 3,2 milioni a stagione percepiti dall’ex Arsenal e Chelsea nonostante i 36 anni dell’attaccante. Giroud nella sua prima stagione e mezza con la maglia del Diavolo ha messo a segno 23 gol in 57 presenze, reti spesso decisive come quelle nei derby contro i cugini dell’Inter che hanno spianato la strada al diciannovesimo titolo dei rossoneri.