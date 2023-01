Chanel Totti, il regalo di Natale che ogni donna le invidia

È stato un 25 dicembre da ricordare e che allevia la tristezza per il divorzio dei suoi genitori. C’è qualcuno che fa sorridere Chanel Totti.

C’è decisamente qualcuno che ambisce ad ottenere la mano di Chanel Totti. La secondogenita di Francesco Totti e di Ilary Blasi si sta facendo notare per la bellezza che la contraddistingue.

Questo al netto di qualche polemica relativa all’utilizzo dei “famigerati” filtri social e di eventuali ritocchini estetici mediante sapiente bisturi del chirurgo. In quest’ultimo caso Chanel Totti non pare abbia proceduto, non ancora almeno.

Ma lei stessa non si è detta contraria ad un aiutino per cercare di eliminare qualche inestetismo. Che francamente ad oggi sembra non esserci. Però la ragazza appare bella di suo e davvero non si vedono dei motivi per i quali debba fissare un appuntamento con il chirurgo plastico.

Ora però si parla di Chanel Totti per via di un bellissimo regalo che la stessa ha ricevuto. E che, siamo sicuri, diverse altre donne giovani e meno giovani vorrebbero vedersi recapitare.

Chanel Totti, che pensiero favoloso

La 15enne Chanel ha avuto come pensiero molto romantico per Natale un enorme mazzo di rose. Un pensiero che le ha fatto recapitare molto probabilmente qualcuno che lei già conosce, più che un ammiratore.

E d’altronde questa è l’età giusta per un primo amore. Che non è detto non duri per il futuro. Un po’ come capitato a suo tempo a Francesco Totti ed Ilary Blasi, che sono rimasti insieme per più di vent’anni, tra il loro fidanzamento ed il matrimonio.

Matrimonio che, come noto, si è concluso con un divorzio tra le parti, anche alquanto traumatico. Infatti l’ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva non si parlano più, se non per situazioni che riguardano strettamente degli aspetti legali sulla loro causa in tribunale. Per il resto le comunicazioni avvengono tramite interposta persona, con i rispettivi avvocati.

La bella Chanel ha ricevuto un mazzo di fiori composto da ben cinquanta rose rosse. A dispetto del suo recente post su TikTok nel quale si domanda in maniera scherzosa “ma chi me se prende” (chi mi prenderà mai”).

La secondogenita figlia di Francesco Totti e della Blasi, venuta al mondo tra il fratello Cristian e la piccola Isabel, ha mostrato i fiori dopo averli adagiati in un centro tavola. Per un pensiero che certamente le avrà addolcito il peso di non potere passare più le festività in una sola casa, per i motivi che tutti conoscono.

Sono tanti anche i messaggi da parte degli ammiratori nei confronti di Chanel, con i suoi fan che si dicono compiaciuti del fatto di vederla sempre più bella e sempre impegnata in dei post dove sa trasmettere allegria e gioia di vivere.