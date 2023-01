Inter, Inzaghi ha scelto l’undici anti-Napoli: la decisione su Lautaro

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha scelto la formazione titolare che scenderà in campo per il big match contro il Napoli: ecco la decisione definitiva su Lautaro Martinez.

L’attaccante classe ’97 è tornato ad allenarsi dopo la vittoria della Coppa del Mondo della sua Argentina ai rigori contro la Francia.

Il 2023 è appena iniziato ma è già arrivato il momento di buttarsi a capofitto sul campionato e in particolare su una partita che potrebbe dire già tanto per il destino dell’Inter di Simone Inzaghi e per quello del Napoli di Spalletti. Mentre i partenopei proveranno a legittimare ancora di più l’enorme vantaggio accumulato nella prima parte di stagione, i nerazzurri hanno invece l’obbligo di vincere per non rimanere troppo attardati nella corsa scudetto.

Azzurri al completo, un’assenza pesante tra i nerazzurri: ecco di chi tratta

Il grande ex di giornata Spalletti ha recuperato tutti gli indisponibili e potrà contare su una rosa al completo. Davanti a Meret la linea difensiva sarà composta da capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. A centrocampo confermatissimi Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre davanti insieme a Kvaratskhelia e Osimhen ci sarà un altro ex, Matteo Politano. Simone Inzaghi dovrà invece fare a meno di uno dei giocatori più importanti della rosa, ancora alle prese con qualche problema di troppo alla caviglia: Stefan De Vrij.

Per questo motivo davanti a Onana il trio di difesa sarà composto da Skriniar, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, visti anche i recenti problemi di Mkhitaryan nell’ultima amichevole contro il Sassuolo, stringerà i denti Marcelo Brozovic che sarà affiancato da Barella e Calhanoglu. Sulle fasce ci saranno Dumfries da una parte e Dimarco dall’altra, mentre le grosse novità arriveranno dall’attacco. Infatti, nonostante sia già tornato ad allenarsi alla Pinetina dopo la vittoria del Mondiale con la sua Argentina, è assai probabile che Lautaro Martinez parti inizialmente dalla panchina. A comporre la coppia di centravanti dovrebbe esserci l’inedito duo Dzeko-Lukaku, con quest’ultimo che pare finalmente recuperato al meglio.

Una partita che vale più di tre punti per entrambe: i calendari a confronto

L’importanza del big match di San Siro è legata anche al fatto che per entrambe rappresenta l’inizio di un filotto di partite che determineranno in grande parte le ambizioni stagionali. La squadra di Simone Inzaghi, oltre alle sfide in campionato contro Monza, Hellas Verona, Empoli e Cremonese, sarà impegnata a gennaio anche negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma e nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan a Riad.

Gli uomini di Spalletti invece dopo i nerazzurri se la dovranno vedere contro Sampdoria, Juventus, Cremonese in Coppa Italia, Salernitana e Roma. Sia per l’una che per l’altra squadra, una vittoria potrebbe dare un grande slancio in vista del prosieguo della stagione. Per questo motivo nessuna delle due vuole lasciare nulla al caso: siamo ancora a inizio gennaio ma Inter-Napoli è già una partita decisiva.