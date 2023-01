Inzaghi trema, un top club guarda il suo titolarissimo: assalto a gennaio

Il mercato è alle porte e Simone Inzaghi teme che un top club possa strappargli un titolarissimo: ecco cosa sta accadendo.

L’allenatore dell’Inter prepara la squadra in vista della ripresa del campionato. Intanto, spera che i titolari rimangano tutti a Milano.

La ripresa del campionato è dietro l’angolo ormai: si scende in campo il 4 gennaio per la giornata numero 16 di Serie A. L’Inter ha vissuto una prima parte di stagione alquanto incostante, ottenendo 10 vittorie e 5 sconfitte: i 30 punti raccolti valgono il quarto posto alla pari con la Lazio. La prima partita sarà decisiva: a San Siro arriva il Napoli e solo una vittoria potrebbe riaprire una speranza per la rimonta.

Inoltre, la formazione di Inzaghi sarà impegnata anche in altre competizioni: in finale di Supercoppa contro il Milan, in Coppa Italia con il Parma ed infine ci sarà il doppio confronto in Champions League con il Porto. Gran parte della stagione dell’Inter passerà da questi match: la speranza, in particolare, è quella di vincere un trofeo e proseguire in Europa arrivando ai quarti di finale.

Nel frattempo, incombe il calciomercato e, secondo varie indiscrezioni, un top club avrebbe messo gli occhi su un giocatore interista: ecco cosa sta accadendo.

Inzaghi, ansia da mercato: assalto al big a gennaio?

L’Inter riprenderà a giocare con un solo obiettivo: vincere contro il Napoli e riaprire la corsa allo scudetto. Gli 11 punti di distacco dalla vetta sono molti, ma accorciare le distanze potrebbe dare una spinta in più agli uomini di Inzaghi. Per riuscirci, l’allenatore spera di avere l’intera rosa a disposizione, a partire da Lukaku, il grande assente della prima parte di stagione.

In tal senso, sarà importante vedere gli sviluppi legati al mercato. Salvo clamorose sorprese, il gruppo attuale dovrebbe rimanere intaccato, ma i colpi di scena non sono da escludere. In particolare, c’è un giocatore che, secondo alcune voci, sarebbe finito nel mirino di un top club come il Chelsea: Denzel Dumfries.

L’esterno olandese è reduce da un buon Mondiale ed è uno dei titolarissimi per Inzaghi, che raramente lo sostituisce. Fino ad ora ha messo a segno due reti: una decisiva allo scadere contro il Lecce ed una in Champions League contro il Viktoria Plzen.

Perché il Chelsea pensa a Dumfries?

I Blues lo starebbero seguendo con grande attenzione e sarebbero intenzionati ad affondare subito il colpo. Il motivo è da ricercare nell’infortunio di Reece James: tornato in campo nel Boxing Day dopo essere stato fuori per diverso tempo, è stato costretto ad uscire dopo essersi fatto di nuovo male allo stesso ginocchio che gli ha impedito di giocare il Mondiale.

Il giocatore è parso disperato e si prospetta uno stop non di poco conto. Per questo, il Chelsea sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno destro. In passato, Dumfries è stato accostato con insistenza anche al Manchester United di Erik ten Hag.

Inzaghi spera di non perderlo a gennaio, ma dall’Inghilterra sono certi che potrebbe scatenarsi un’asta.