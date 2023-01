Inter-Napoli, che doccia fredda per Simone Inzaghi

Per Simone Inzaghi bisogna registrare delle bruttissime notizie per la gara del prossimo 4 gennaio contro il Napoli di Luciano Spalletti.



La ripresa del campionato è ormai imminente. La Serie A, dopo la pausa forzata per lasciare spazio ai Mondiali disputati in Qatar vinti dall’Argentina di Lionel Messi, tornerà infatti il prossimo 4 gennaio e lo farà subito con una grandissima partita: Inter-Napoli.

La gara di San Siro, di fatto, potrebbe risultare già decisiva per le sorti del campionato, visto che il Napoli, in caso di successo, potrebbero dare un segnale importante alle contendenti per il titolo. Tuttavia, se gli azzurri potrebbe accontentarsi anche di un pareggio, l’Inter ha l’assoluto obbligo di ottenere i tre punti per sperare ancora nella vittoria dello Scudetto.

La ‘Beneamata’, infatti, ha la bellezza di 11 punti di distacco in classifica dal Napoli e una non vittoria potrebbe rappresentare la pietra tombale sulle proprie speranze di centrare il massimo obiettivo. Tutto l’ambiente interista, proprio per l’importanza che ricopre la gara contro i partenopei, sta spingendo tantissimo per ottenere un successo che sarebbe fondamentale, anche se per Simone Inzaghi bisogna registrare una doccia gelata.

Inter, brutta notizia per Simone Inzaghi: Mkhitaryan è in dubbio per il Napoli

Nell’ultima amichevole giocata prima della gara di campionato contro il Napoli, infatti, si è fatto male Mkhitaryan. L’ex calciatore della Roma, infatti, è uscito anzitempo nel corso della gara disputata giovedì scorso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’armeno avrebbe contratto una leggera lombalgia che, però, potrebbe impedirgli di giocare la partita contro la squadra guidata da Luciano Spalletti.

Mkhitaryan è stato sostituito contro il Sassuolo per precauzione, ma i prossimi giorni saranno decisivi per capire se riuscirà o meno a scendere in campo contro il Napoli. In attesa di conoscere gli aggiornamenti sulle condizioni del suo calciatore, Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio sugli azzurri.

Inter, Simone Inzaghi: “Napoli? Ha fatto qualcosa di straordinario, ma siamo fiduciosi su una possibile rimonta”

Il tecnico dell’Inter, nel corso della trasmissione ‘I Re del calcio’ in onda su ‘Sportmediaset’, ha parlato così del team campano: “Il Napoli è riuscito a fare qualcosa di straordinario, amplificando così gli errori delle altre squadre, tra cui l’Inter. Noi, però, siamo fiduciosi su una possibile rimonta”.