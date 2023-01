Mbappé non la prende bene: addio inaspettato a causa sua

Kylian Mbappé non prende bene la situazione al Paris Saint-Germain: addio inaspettato a causa sua, ecco la destinazione.

L’attaccante della Francia sembra essere sempre più scontento della situazione in casa PSG e medita concretamente l’addio a causa di una persona: la possibile destinazione sorprende tutti.

Il Mondiale in Qatar non ha solamente regalato a Leo Messi l’ultimo tassello che mancava alla sua strabiliante carriera, ma ha anche riconfermato una volta di più il valore inestimabile di Kylian Mbappé. La stella transalpina, già protagonista indiscussa nella vittoria in Russia nel 2018 con la sua Nazionale, ha nuovamente messo in mostra tutte le sue qualità chiudendo la competizione con ben 8 gol e 2 assist.

La finale persa contro l’Argentina è stata la ciliegina sulla torta del torneo giocato dal calciatore del Paris Saint Germain, autore nella partita conclusiva di una tripletta, un qualcosa che nella storia dei Mondiali era riuscita solo all’inglese Hurst nel 1966. Le accelerazioni, le giocate, i dribbling ubriacanti e le reti realizzate hanno ancora una volta lasciato tutti i fan a bocca aperta, confermando come i prossimi anni di calcio saranno dominati proprio da lui e dal norvegese Haaland.

Dopo la scottante delusione avuta in Qatar, Mbappé ha scelto di tornare immediatamente a Parigi per concentrarsi sullla stagione con il club. Alla ripartenza della Ligue 1 l’attaccante è stato già decisivo realizzando dal dischetto il gol del definitivo 2-1 contro lo Strasburgo al 96′, un buon modo questo per scacciare i brutti pensieri, ma forse non per cancellare l’ondata di voci sul suo futuro.

Mbappé-PSG, un rinnovo che continua a scricchiolare

L’ultima estate per Kylian Mbappé è stata decisamente la più travagliata e turbolenta da quando è sbarcato nel grande calcio. Il francese, il cui contratto era in scadenza a giugno 2022, si è trovato dinanzi ad una scelta estremamente delicata, quella tra la permanenza in Francia o l’approdo al Real Madrid, storica squadra del suo idolo Ronaldo la quale aveva eliminato i parigini nella scorsa edizione della Champions.

Nonostante un approdo ai Blancos che sembrava ormai definito in tutto e per tutto, l’asso transalpino ha scelto poi di proseguire con la maglia del PSG non senza polemiche. L’elevatissimo stipendio offerto ed i poteri a lui concessi dalla dirigenza hanno suscitato molte critiche e hanno soprattutto peggiorato l’immagine fin qui immacolata di Mbappé.

Il numero 10 della Nazionale ha quindi ricominciato anche in questa stagione con indosso i colori del club parigino, eppure, nonostante la concreta possibilità di un percorso di livello in Champions e tutti i poteri a lui consegnati, l’ex Monaco non sembra essere del tutto convinto della scelta effettuata, lasciando trasparire un po’ di insofferenza e aprendo nuovamente a voci d’addio.

L’avvicinarsi di gennaio ha dato nuova linfa a tutti i rumors sul possibile addio di Mbappé che si trova ora in un situazione non poi tanto lontana a quella di un anno fa, di nuovo un bivio tra l Francia ed una nuova destinazione, i motivi di questo possibile addio hanno un nome ed un cognome: Lionel Messi.

Mbappé via per “colpa” di Messi? Le voci che arrivano dalla Spagna sono sorprendenti

Il rapporto dentro e fuori dal campo tra Messi e Mbappé è sempre parso davvero molto difficile. L’arrivo in Francia del fenomeno argentino non sembra essere stato ben visto dal francese, sentitosi forse esautorato del ruolo di prima punta e leader che si era costruito a Parigi. Le recenti vicissitudini legate al Mondiale sembrano aver ulteriormente peggiorato le cose, ma a sorprendere ora è la possibile destinazione: il Barcellona, grande ex squadra proprio di Messi.

A parlare di questa possibile trattativa sono i giornali spagnoli i quali, alla base del ragionamento, pongono il recente rinnovo della Pulce (non ancora confermato ufficialmente) ed anche la reazione avuta dai tifosi del Real dopo il suo rinnovo col PSG. I supporter delle Merengues non presero bene la scelta del francese e per questa ragione, lo stesso attaccante, potrebbe scegliere di “fargliela pagare” approdando nei rivali storici. Al momento si tratta ovviamente di fantamercato, dato che le cifre per questo affare sarebbero decisamente fuori dalla portata di quasi tutte le squadre del Mondo, ma nel mercato la parola “impossibile” non è mai esistita.