Napoli, futuro del big in bilico? L’amico ne parla in diretta

L’ottima annata del Napoli ha attirato gli interessi di alcuni grandi club su alcuni big della formazione azzurra.

La squadra di Spalletti, dopo 15 partite, comanda la classifica di Serie A: tanti giocatori stanno brillando e il rischio mercato è forte.

Il Napoli si prepara per la ripartenza dopo la sosta per il Mondiale. Gli azzurri hanno vissuto un’ottima prima parte di stagione grazie ai 41 punti raccolti in 15 giornate. La squadra di Spalletti ha chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive in campionato e con il primato nel girone di Champions League davanti a Liverpool, Ajax e Rangers.

Il primo impegno sarà il big match con l’Inter a San Siro: i nerazzurri hanno assolutamente bisogno dei tre punti per sperare in una difficile rimonta e, per questo, sarà uno scontro molto delicato. Ad ogni modo, i campani cercheranno di vincere per consolidare il primato e lanciare un segnale forte alle concorrenti.

I tifosi, inoltre, aspettano con ansia febbraio per il ritorno della Champions: agli ottavi andrà in scena una doppia sfida interessante contro l’Eintracht Frankfurt, squadra che ha vinto l’ultima edizione dell’Europa League. L’obiettivo è centrare la qualificazione ai quarti.

Prima, però, dovrà passare gennaio e, di conseguenza, tutto il calciomercato: le indiscrezioni sono già innumerevoli.

Napoli, quale futuro per il top player? L’amico lo svela in diretta

Il Napoli ha affrontato una vera e propria rivoluzione in estate: alcuni big hanno lasciato la squadra, ma la dirigenza è stata in grado di trovare dei sostituti adeguati. Alcuni dei nuovi acquisti in particolare hanno sorpreso per il rendimento offerto: spiccano, ovviamente, Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, ma tutti hanno offerto un contributo importante.

I buoni risultati, però, stanno esponendo gli azzurri. In particolare, l’ottimo percorso compiuto fin qui in Europa ha dimostrato e comprovato la bontà del lavoro svolto dalla società. Di conseguenza, alcuni grandi club avrebbero iniziato ad osservare da vicino alcuni giocatori: tra i nomi in evidenza spicca quello di Victor Osimhen. Del suo futuro ha parlato il suo amico Oma Akatugba durante una diretta Twitch con TVPlay.

Oltre ad essere un amico, è anche parte del suo entourage e, per questo, le sue parole hanno un certo peso. Su una possibile partenza in estate, Akatugba ha risposto in modo netto, pur tenendo aperta una porta: “Non lo sappiamo. Speriamo di no. Adesso non pensa a nient’altro che al Napoli. Vuole vincere lo scudetto. Il legame con Napoli è già speciale, non penso che lui voglia andare. Ma si sa com’è il calcio, a volte va oltre il calciatore. Lui è felice al Napoli”.

Sempre più leader: Osimhen trascina gli azzurri

Victor Osimhen sta disputando un’ottima stagione, probabilmente la migliore a livello personale con la maglia azzurra. Ad oggi è capocannoniere della Serie A grazie ai 9 gol realizzati ed è un leader riconosciuto all’interno dello spogliatoio azzurro.

Il suo obiettivo è ripartire al meglio per trascinare la squadra al successo. Il mirino è puntato su San Siro: proprio in casa dell’Inter, nello scorso campionato, ha rimediato l’infortunio al volto che lo ha costretto ad un lungo stop. Il bomber nigeriano, dunque, spera di chiudere un cerchio.