De Laurentiis, la scelta sul top player spaventa i tifosi: rischio Higuain bis

Aurelio De Laurentiis compie la sua scelta sul top player del suo Napoli, la decisione spaventa i tifosi: rischio Higuain bis.

Il patron degli azzurri potrebbe compiere una scelta cruciale per il futuro di un top player della sua squadra, l’eventuale conferma scatena la preoccupazione dei supporter: si rischia un Gonzalo Higuain bis.

In casa Napoli, dopo gli altalenanti risultati ottenuti nelle amichevoli di dicembre, si prepara il big match contro l’Inter del 4 gennaio, una sfida già molto delicata per il futuro degli azzurri. Luciano Spalletti, che questo tipo di sfide ha già avuto modo di viverle, sa perfettamente che i suoi calciatori, nonostante l’ampio margine dal Milan secondo, non possono sbagliare ed un eventuale vittoria a San Siro potrebbe avere un peso importante per l’ambiente.

Nonostante come già anticipato i risultati delle amichevoli non siano stati entusiasmanti, basti pensare al brutto 4-1 patito contro il Lille di Paulo Fonseca, la fiducia nell’ambiente campano resta altissima e si guarda alla sifda del Meazza con cauto ottimismo. L’assenza di situazioni delicate in chiave calciomercato e rinnovi rende il lavoro di Spalletti più semplice, così da rendere il Napoli sempre più favorita numero 1 per lo Scudetto.

Dalle parti del Maradona si respira dunque un’aria di serenità e speranza come non succedeva da qualche anno, in particolare da quelli di Maurizio Sarri in panchina, quando gli azzurri dovettero arrendersi alla Juventus di Allegri, oggi ancora avversaria ma tenuta a distanza di sicurezza nel corso della prima fase di stagione. Il ricordo di quegli anni sotto la guida dell’attuale tecnico della Lazio fa comparire un sorriso sul volto dei tifosi, ma anche una preoccupazione che torna ora di moda.

Il Napoli di Spalletti come quello di Sarri? I tifosi sperano in un esito differente

Il Sarrismo, la vittoria a Torino 1-0 con il gol di Koulibaly, il record di gol di Higuain e tanto altro, quello di Sarri fu uno dei Napoli più belli degli ultimi dieci anni di Serie A. Gli azzurri erano visti come un modello, una squadra da imitare nel gioco e negli ideali, soprattutto perchè molto più inclini a quanto si vedeva nel resto di Europa, eppure, nonostante tutto, l’impresa di riportare lo Scudetto in Campania non gli riuscì.

Il riconoscimento più importante e sognato dai supporter azzurri non arrivò durante quegli anni, a causa sia della maggior prontezza mentale della Juve, che di alcune vicissitudini che destabilizzarono l’ambiente. Tra tutti, uno di qurlli che più ha segnato il tifo campano, c’è l’addio di Gonzalo Higuain, partito dopo la stagione del record di gol per approdare proprio ai rivali bianconeri.

L’attaccante argentino fece innamorare i tifosi grazie alle sue capacità balistiche e soprattutto i suoi tantissimi gol, il suo record di 36 reti in Serie A ha fatto sognare tutto un popolo, lo stesso che nell’estate dopo quella meravigiosa stagione si è sentito tradito. La “colpa” del Pipita fu quella di essere approdato negli acerrimi rivali della Juve, ma lui, soprattutto col passare del tempo, ha sempre rigettato le accuse puntando il dito su De Laurentiis il quale, ai tempi, pose una clausola rescissoria che favorì la trattativa ai bianconeri.

Anni dopo quelle turbolente settimane la paura dei tifosi del Napoli è che quanto successo possa ripetersi, non tanto nella corsa al titolo, quanto più nell’affare Higuain dato che le ultime news parlano di clausola per un altro big, colui che ha ereditato quella 9: Victor Osimhen.

Clausola rescissoria per Osimhen? I tifosi tremano

Dopo l’addio di Higuain a Napoli, grazie anche al rendimento irrangiungibile avuto da Dries Mertens come falso 9, nella rosa dei campani sempre mancato un grande centravanti puro come lo era il Pipita e cos’ è stato fino alla passata stagione, quando in Campania è arrivato Victor Osimhen. Il nigeriano è già l’idolo della tifoseria la quale sogna di poterlo vedere a lungo in azzurro e perchè no, anche con lo scudetto cucito sul petto.

L’attaccante ex Lille sta vivendo la stagione della consacrazione e nonostante qualche leggero problema fisico ad inizio anno, sta segnando a ripetizione issandosi tra i migliori bomber non solo in Serie A, ma in tutta Europa. Il contratto in scadenza nel 2025 non spaventa la momento, anche perchè Osimhen non ha mai sìnascosto di trovarsi molto bene a Napoli, ma la possibilità che da giugno inizio ad arrivare offerte di alto spessore è concreta. Come riportato da Sky Sport quindi, De Laurentiis starebbe valutando di rinnovare il contratto del nigeriano ritoccando lo stipendio e soprattutto inserendo una clausola che scoraggi le possibili pretendenti. Per i tifosi azzurri resta la preoccupazione di rivivere quanto successo con Higuain, ma per il momento il pensiero è solo sulla corsa Scudetto.