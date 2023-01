Il 2023 del Napoli parte con il botto: gli azzurri possono già sorridere

Il Napoli ancora deve scendere in campo nel nuovo anno, ma gli azzurri hanno già un valido motivo per sorridere: la notizia fa sognare i tifosi.

E’ iniziato il nuovo anno e con esso è pronta a ripartire anche la Serie A che nella giornata di domani scenderà in campo per la disputa della sedicesima giornata. Il campionato italiano è il quarto top campionato a ripartire dopo che negli ultimi giorni di Ddcembre hanno ripreso a giocare Premier League, Liga e Ligue 1.

Il sedicesimo turno metterà subito di fronte l’Inter ed il Napoli, con gli azzurri vogliosi di andare a fare il colpo grosso al Meazza e mandare un altro segnale al campionato. Sugli azzurri ci sono molti dubbi dopo questa lunga sosta e c’è chi teme che la squadra di Spalletti abbia ora perso il ritmo e l’agonismo mostrati nelle ultime partite prima del Mondiale. Ecco perché il Napoli non vede l’ora di scendere in campo e di provare a smentire tutti.

Anno nuovo, stesse ambizioni: il Napoli vuole continuare a sognare

Domani sera il Napoli è atteso da un test molto difficile al Meazza contro l’Inter, con la condizione fisica e mentale degli azzurri che sarà subito messa alla prova. I nerazzurri vanno a caccia del primo grande colpo del 2023 e sono chiamati a vincere se vogliono avere ancora delle chance di poter lottare per il titolo. Nonostante l’Inter abbia deluso molto nella prima parte di stagione, il Napoli non deve e non può permettersi di abbassare la guardia, con i partenopei che dovranno scendere in campo con la giusta cattiveria fin dal primo minuto. Dopo una prima parte di stagione di altissimo livello, il Napoli non vuole gettare tutto al vento e farà di tutto per confermarsi in testa alla classifica.

In questo 2023, le ambizioni del Napoli non sono affatto cambiate, con gli azzurri che non solo vogliono difendere il primato fino alla fine, ma vogliono anche essere protagonisti in Champions League dove agli ottavi di finale affronteranno l’Eintracht Francoforte a febbraio quando riprenderanno le competizioni europee. I partenopei possono essere la mina vagante della competizione e sono coscienti che restando sul livello mostrato nella prima parte di stagione tutto è possibile.

Per questa seconda parte di stagione, il Napoli vuole continuare a sognare, così come i tifosi. E nonostante ancora debbano scendere in campo, per gli azzurri il nuovo anno è iniziato già con il botto, con la squadra di Spalletti che può sorridere.

Napoli, nessuno come te: il dato fa sognare i tifosi

Come detto, la Serie A ripartirà solo nella giornata di domani, ma il Napoli può avere già un motivo per sorridere. Questo perché gli azzurri sono rimasti l’unica squadra ancora imbattuta in Europa nelle competizioni nazionali dopo che sia Benfica che Paris Saint-Germain, le altre due squadre che condividevano questo primato con i partenopei, sono state sconfitte.

I portoghesi, avversari della Juventus ai gironi di Champions League, sono crollati prima della fine dell’anno in casa del Braga per 3-0, mentre i francesi sono sconfitti 3-1 dal Lens. I tifosi del Napoli fanno tutti gli scongiuri del caso visto che gli azzurri non sono ancora scesi in campo, ma il dato non può che renderli orgogliosi della loro squadra e rafforza anche il sogno scudetto che mai come quest’anno sembra possa diventare realtà.