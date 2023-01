Napoli, la Premier League vuole un ex obiettivo di mercato di Giuntoli

In sede di calciomercato bisogna registrare il forte interessamento di un club di Premier League per un ex obiettivo di Cristiano Giuntoli.

Dopo il termine dei Mondiali vinti dall’Argentina di Lionel Messi, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sui club. Il ritorno della Serie A, infatti, è ormai imminente, visto che mercoledì le squadre del nostro campionato torneranno in campo.

La gara più attesa del primo turno del 2023, ovviamente, è quella tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. La partita di San Siro, di fatto, potrebbe risultare decisiva per le sorti dello Scudetto, soprattutto in caso di successo del team partenopeo. Gli azzurri, infatti, con una vittoria contro i nerazzurri darebbero un grossissimo segnale a tutte le proprie avversarie.

L’Inter, dal canto suo, ha l’assoluto obbligo di vincere se vuole sperare ancora di vincere il titolo. In attesa della super sfida contro la squadra guidata da Simone Inzaghi, il Napoli è molto attento anche in sede di calciomercato. Proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare delle importanti novità su un ex obiettivo di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato, l’Aston Villa di Emery sull’ex obiettivo azzurro

Secondo quanto riportato dal portale ‘90min.it’, infatti, l’Aston Villa di Emery sta pensando di acquisire le prestazioni di Gerard Deulofeu dell’Udinese. Il club inglese potrebbe prendere il giocatore bianconero già nel corso di questa sessione di mercato di gennaio.

Non sarebbe una novità per Deulofeu un possibile approdo in Premier League. L’attaccante, infatti, ha già giocato in diversi club inglesi: dall’Everton al Watford. Grazie alle sue grandi prestazioni di questi ultimi due anni con la maglia dell’Udinese, di fatto, Deulofeu ha attirato a sé l’interesse di squadre importanti come l’Aston Villa.

Il Napoli stava prendendo Deulofeu, ma poi ha virato su Giacomo Raspadori

Gerard Deulofeu, di fatto, la scorsa estate ha sfiorato la possibilità di vestire la maglia del Napoli. Cristiano Giuntoli, infatti, stava per chiudere per lo spagnolo, ma poi c’è stato un cambio di strategia che ha portato sotto l’ombra del Vesuvio un giocatore come Giacomo Raspadori, il quale garantiva a Luciano Spalletti più soluzioni tattiche.

Nel frattempo, il club partenopeo ha ormai chiuso lo scambio di prestiti con la Sampdoria tra Zanoli e Bereszynski. Nella trattativa rientra anche Contini, che tornerà a Napoli per ricoprire il ruolo di vice Meret: in tal senso, non sarebbe da escludere una possibile cessione di Sirigu.