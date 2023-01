Caso Karsdorp, arriva la dura risposta da parte della società

Per la Roma, in attesa della gara contro il Bologna, bisogna registrare un episodio delle telenovela che riguarda Karsdorp.

Dopo una lunghissima pausa per lasciare spazio ai Mondiali, quest’oggi tornerà finalmente il campionato. A dare il via al primo turno del 2023 sarà la partita tra la Salernitana di Davide Nicola ed il Milan di Stefano Pioli.

Tuttavia, visto che potrebbe dire già moltissimo sulla lotta Scudetto, l’attesa di tutti è rivolta al big match tra l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, in caso di successo, potrebbero dare un grossissimo segnale alle proprie avversarie. La ‘Beneamata’, invece, ha l’ultima occasione di poter rientrare seriamente nella corsa per vincere il campionato italiano.

Oltre ad Inter e Napoli, anche la Roma di José Mourinho è molto attesa. I giallorossi, infatti, contro il Bologna di Thiago Motta dovranno dare dei segnali importanti, visto che nelle ultime tre gare del 2022 hanno totalizzato solo due punti. Tuttavia, proprio nel giorno della vigilia della sfida contro i rossoblù, c’è stato un nuovo capitolo della ‘telenovela’ che riguarda Karsdorp.

Caso Karsdorp, arrivano le parole di Tiago Pinto: “Qualcuno ha voluto fare il fenomeno”

Tiago Pinto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’, ha parlato proprio del difensore olandese: “Dopo la gara giocata contro il Sassuolo e le parole di Mourinho, Karsdorp ha commesso delle gravi scorrettezze disciplinari non presentandosi all’allenamento e poi rifiutando di partecipare alla tournée che abbiamo fatto in Giappone. Abbiamo cercato di evitare le polemiche, lavorando internamente con l’entourage del calciatore. Ricky è tornato, si è allenato ed ha giocato. Purtroppo in questi ultimi giorni qualcuno ha valutato di fare il fenomeno, bruciano un po’ il lavoro che si era fatto nelle scorse settimane.

Il general manager della Roma ha poi continuato il suo intervento: “Se mi riferisco al legare di Karsdorp? Non so se sia ancora il legale…Ma è andato sicuramente a caccia di fama, facendo il fenomeno senza continuare a lavorare per risolvere i problemi. La stessa cosa è accaduta con la Fifpro, un’istituzione che ha diramato una nota senza aver mai interpellato la Roma. Il calciatore non è mai stato mai fuori rosa, nonostante si sia presentato due volte”. Tiago Pinto si è anche soffermato su una possibile cessione dell’olandese.

Roma, Tiago Pinto: “Karsdorp è sul mercato”

Il dirigente ha infatti detto queste parole: “Karsdorp è sul mercato? Sì, ma non andrà mai via a zero. Se dovesse partire, dovremmo comunque lavorare per far sì che la squadra mantenga il proprio equilibrio, e senza necessariamente prendere in sede di calciomercato un nuovo terzino”.