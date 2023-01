Roma, Tiago Pinto spegne le voci mercato: “Non è la prima volta”

La Roma prepara la prossima sfida di campionato contro il Bologna, ma i pensieri della società sono anche indirizzati verso il futuro dell’allenatore.

Oggi torna la Serie A con le principali squadre italiane impegnate per tornare a lottare per i vari obiettivi stagionali. Tra questo vi è l’ingresso in Champions League con la Roma che non intende perdere il treno per l’ennesima volta.

I giallorossi sono concentrati per la prossima sfida di campionato nella quale Mourinho probabilmente ritroverà una serie di calciatori che prima della sosta erano ancora impegnati a smaltire il loro rispettivo infortunio.

Roma, Mourinho prepara il Bologna

L’obiettivo è non sfigurare dinanzi a uno Stadio Olimpico praticamente tutto esaurito. Mourinho avrà il compito di non gettare al vento l’ennesima opportunità di accorciare la propria differenza punti rispetto al quarto posto, ora occupato dai cugini della Lazio. Il Bologna tuttavia non ha intenzione di andare a fare una gita nella Capitale e cercherà in tutti modi di raccattare più punti possibili alla prima gara della ripresa della stagione.

I dubbi del tecnico portoghese riguardano le condizioni fisiche di Gini Wijnaldum, che in questo momento non è ancora al top dal punto di vista della tenuta atletica. Dovrebbe per questo motivo aspettare ancora un po’ di allenamenti prima di tornare a giocare titolare. Per il resto dovrebbe scendere in campo la “solita” Roma con l’aggiunta di Paulo Dybala che, tornato da poco dall’esperienza di Qatar 2022, non vede l’ora di tornare decisivo per i giallorossi. In avanti spazio ad Abraham, un altro interprete che dovrà togliersi parecchi sassolini dalle scarpe.

Roma, parla Tiago Pinto: “Il nostro obiettivo è tornare a vincere”

A distanza di poche ore dal ritorno della Serie A, il general manager della Roma Thiago Pinto ha detto la sua in merito a questo momento. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il dirigente portoghese ha parlato principalmente delle voci che circondano Josè Mourinho: “Ad Algarve abbiamo abbiamo parlato solo del nostro obiettivo, tornare a vincere. Quando prendi uno come Mourinho devi essere sempre preparato a tali voci di mercato“, afferma Pinto facendo riferimento a quelle voci che dal Portogallo volevano lo Special One come nuovo ct della nazionale.