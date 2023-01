Sarri svela la verità: ecco perché il top player vuole andare via

L’allenatore biancoceleste prepara la prossima sfida del Via del Mare contro il Lecce. Una partita insidiosa per la quarta forza del campionato.

La Lazio tornerà in campo oggi alle ore 16.30. Ad attendere i biancocelesti ci sarà l’ostico Lecce di Baroni, una squadra molto difficile da affrontare perché imprevedibile e piena di jolly dentro la manica.

Ma la Lazio è pur sempre la quarta squadra della Serie A e vorrà confermarsi come tale anche per le prossime partite. Maurizio Sarri, tuttavia, dovrà scegliere per bene gli uomini per riconfermare il suo noto stile di gioco.

Serie A, la Lazio prepara la sfida del Via del Mare

Sono passati più di cinquanta giorni ma finalmente la Serie A è tornata. Anche i tifosi della Lazio non vedono l’ora di tornare a tifare per la propria squadra del cuore dopo averla vista giocare alla grande per il primo scorcio di Serie A. Quello ormai è un capitolo chiuso perché, come molti hanno consigliato, da mercoledì 4 gennaio inizia una nuova fase della stagione, nella quale i club tornano drasticamente cambiati rispetto al mese di novembre.

Maurizio Sarri ne é consapevole e data l’eccezionalità della cosa cercherà di spronare i suoi per dare il cento per cento in campo. Il Lecce, come ha dimostrato nelle partite contro le grandi (tra cui anche il Napoli a inizio stagione), è una squadra da non sottovalutare proprio perché dotata di talento. Il tecnico biancoceleste spera insomma che i suoi riusciranno a sopportare le pressioni del Via del Mare e a vincere per mettere in ghiaccio, almeno per il momento, il quarto posto.

Lazio, Sarri: “Luis Alberto alla fine rimane”

In conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato del consueto prepartita dei suoi e ne ha approfittato per rispolverare uno dei temi che in ogni sessione di mercato i tifosi della Lazio devono ascoltare, ovvero la potenziale uscita di Luis Alberto (che nel frattempo non giocherà a causa di un problema al ginocchio).

Non è un segreto che lo spagnolo abbia più volte detto di voler tornare al Siviglia per la sua incompatibilità con il calcio sarriano. “In ogni sessione di mercato manifesta la volontà di tornare in Spagna, ma alla fine rimane sempre alla Lazio“, afferma Sarri ricordando ai giornalisti presenti che spesso sono loro a “ledere l’armonia“.

Poi un accenno sulle qualità del Lecce, una squadra che contro le grandi ha dimostrato sempre la pasta di cui è fatta: “Lecce? È una squadra aggressiva e ordinata, a livello del palleggio dimostra qualità. Non è un caso che le grande hanno faticato contro di loro. Occorre fare attenzione”. Sarri poi parla anche della pausa del campionato dovuto al Mondiale: “Siamo di fronte a un qualcosa di nuovo, è una situazione strana e imprevedibile. Le incognite legate a questa ripartenza sono tante. Basta guardare le altre big europee”.