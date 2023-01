Ancelotti sbotta in conferenza stampa: il suo sfogo sorprende

Carlo Ancelotti è sbottato in conferenza stampa dopo la vittoria del Real Madrid in Copa del Rey: il suo sfogo ha lasciato tutti sorpresi.

Oltre ai campionati nazionali, a riprendere sono anche le coppe e, mentre in Italia la Coppa Italia riprenderà tra pochi giorni, in Spagna è già ripresa la Copa del Rey con la disputa dei sedicesimi di finale.

Diversamente dalla nostra coppa, la Copa del Rey di quest’anno ha previsto l’ingresso dal primo turno di quasi di tutti i club di Liga ad eccezione dei club che disputeranno la Supercoppa di Spagna. Quest’ultimi sono entrati in gioco proprio a partire da questi sedicesimi di finale e martedì è sceso in campo il Real Madrid che si è qualificato agli ottavi eliminando il modesto Club Polideportivo Cacereño, squadra militanta in Segunda Divisione RFEF, quarta serie di calcio spagnolo.

Il Real Madrid fatica, ma vola agli ottavi: Cacereño battuto 1-0

E’ stato più difficile del previsto per il Real Madrid avere la meglio sul Club Polideportivo Cacereño, ma alla fine i Blancos sono riusciti a superare il turno e a volare agli ottavi di finale di Copa del Rey vincendo 1-0. La partita si è disputata nello stadio Principe Filipe, piccolo impianto della città di Cáceres e casa del Cacereño visto che, da regolamento, le sfide si giocano sempre in casa della squadra di categoria inferiore e i tifosi hanno provato a spingere la loro squadra verso una clamorosa impresa. Già in passato questa competizione ha regalato grosse sorprese ed il primo tempo chiusosi 0-0 aveva fatto sognare i padroni di casa.

Il Real Madrid ha faticato molto su un campo non in perfette condizioni ed a decidere la sfida è stato solo un gol di Rodrygo al minuto 69, con i Blancos che poi sono riusciti a gestire il risultato fino alla fine. Il 2023 è partito dunque bene per la squadra di Ancelotti, anche se l’allenatore italiano in conferenza stampa è stato abbastanza polemico e la cosa sorprende molto considerato che l’ex allenatore del Napoli è una persona abbAastanza pacata. In particolar modo, Ancelotti se l’è presa con le condizioni del campo che, a suo dire, non hanno permesso alla squadra di esprimere il proprio calcio.

Ancelotti polemico: “Non si può giocare su un campo del genere”

La vittoria per 1-0 ha sicuramente fatto felice Carlo Ancelotti, ma ciò non ha impedito all’allenatore del Real Madrid di criticare il campo del Cacereño per le condizioni in cui si trovava. Il tecnico italiano è sbottato in conferenza stampa ed ha usato parole molto dure: “Non si può giocare a calcio su un campo del genere. Per me questo non è calcio, è un altro sport” – ha affermato in maniera critica, aggiungendo come sia bello che le piccole squadre abbiano la possibilità di giocare con le big, ma che è impossibile giocare a calcio su campi del genere.

Critiche abbastanza dure che hanno causato subito la risposta immediata del Cacereño, con il tecnico Julio Cobos che ha affermato come quelle di Ancelotti siano state solo scuse e che anche la Real Sociedad ha giocato nelle sue stesse condizioni quando ha affrontato il Coria, riuscendo a segnare 5 reti. Insomma, un finale decisamente poco tranquillo e con un Cacereño che sarà di sicuro orgoglioso di aver innervosito i campioni d’Europa.