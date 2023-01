Di Livio ne è sicuro: “Ecco chi potrebbe essere l’anti Napoli”

La sconfitta degli uomini di Spalletti a Milano ha riaperto i giochi: Di Livio si è esposto indicando la rivale degli azzurri.

Il ko del Napoli al Meazza di Milano contro l’Inter è stato ovviamente decisivo per la riapertura del discorso scudetto. Sarà una corsa complicata e piena di ostacoli per gli azzurri che tuttavia non dovranno perdersi d’animo. Una sconfitta, per giunta in uno scenario come quello milanese, era già messa in preventivo.

Contro la Sampdoria sarà l’occasione giusta per tornare a vincere, ma è chiaro che d’ora in poi tutte le inseguitrici non sperano altro che in ulteriore passi falso dei partenopei.

Serie A, il Napoli scivola ma può già rifarsi

Era impensabile che il Napoli potesse vincerle tutte, così come appariva altamente improbabile vincere l’ennesima trasferta contro una big italiana. Alla fine la sconfitta pesa sicuramente, ma deve essere letta senza quel pessimismo che a volte circonda la piazza partenopea: Spalletti tuttavia avrà la trasferta di Genova contro la Sampdoria per tornare a vincere e rimanere in testa con una netta distanza rispetto alle inseguitrici, perlopiù Milan e Juventus.

Sia bianconeri che rossoneri hanno fatto il loro dovere contro Cremonese e Salernitana riuscendo così a rosicchiare tre punti d’oro al Napoli di Spalletti. Ma è chiaro che una sconfitta, in uno stadio ripetiamo complicatissimo e sempre caldo come il Meazza di San Siro, poteva assolutamente starci. Ciò che è mancato sicuramente agli azzurri è stata la solita verve cagnesca che gli ha permesso di superare tutti gli ostacoli prima della sosta. Recuperata quella gli azzurri torneranno a giocare al loro solito modo.

Tuttavia, molti analisti ed ex calciatori sono convinti che la sconfitta del Napoli potrebbe essere prodromica per altre in futuro. Ecco cosa ne pensa un illustre ex centrocampista del nostro campionato.

Serie A, Di Livio: “Vi dico la mia anti Napoli”

Intervistato in esclusiva da Notizie.it, l’ex centrocampista della Juventus Angelo Di Livio è sicuro del fatto che la sconfitta degli azzurri a Milano potrebbe pesare più del previsto sulla classifica finale. Lodando comunque la squadra partenopeo, l’ex “soldatino” ha detto che ora la “classifica è più corta” e che l’Inter di Inzaghi è tornata “prepotentemente in corsa nella lotta scudetto, facendo al contempo un grande favore alle altre pretendenti al titolo”.

Di Livio sottolinea che tra le pretendenti al titolo che hanno beneficiato della sconfitta azzurra c’è anche la Juventus di Allegri che nonostante il gioco non brillante e macchinoso si trova comunque lì, a pochi passi dal secondo posto: “ Zitta zitta, nonostante non brilli e stia facendo molta fatica, la Juve è tornata in classifica a recitare un ruolo da protagonista. I bianconeri possono dire la loro nella corsa scudetto, soprattutto se dovessero recuperare una serie di giocatori importanti”.