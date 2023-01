Skriniar, l’Inter ha deciso: ecco cosa accadrà a gennaio

Il futuro di Milan Skriniar è un tema molto caldo in casa Inter: la dirigenza ha deciso come agire a gennaio.

Il difensore slovacco è in scadenza di contratto e il rinnovo non è dei più semplici: ecco cosa faranno i nerazzurri.

C’è un clima di grande fiducia in casa Inter. La ripartenza dopo la sosta è stata la migliore possibile, considerando che la vittoria sulla capolista Napoli ha riaperto la corsa allo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi ha giocato un’ottima gara domando gli azzurri: oltre al gol decisivo di Dzeko, la differenza l’ha fatta la fase difensiva. Kvaratskhelia, Osimhen e Politano hanno sbattuto sul muro Skriniar-Acerbi-Bastoni, mentre Raspadori si è visto respingere il tiro da Onana.

I nerazzurri torneranno in campo domani sera per sfidare il Monza in quello che è, a tutti gli effetti, un derby al quadrato. È infatti una sfida fra due squadre lombarde, ma soprattutto è un incrocio con i “rivali” di una vita, Berlusconi e Galliani.

L’obiettivo dell’Inter, ovviamente, è continuare a vincere per sognare la rimonta scudetto: la vetta ora dista otto punti.

Tuttavia, le attenzioni sono anche sul mercato: la situazione legata al futuro di Skriniar scotta e i tifosi vogliono sapere cosa accadrà. Fabrizio Biasin, noto giornalista vicino al mondo interista, ha svelato in diretta sul canale Twtich di TVPlay come agirà la dirigenza.

Skriniar, l’Inter ha deciso: ecco cosa farà se dovesse arrivare un’offerta

Come ben noto, Skriniar è in scadenza di contratto e, almeno per ora, la firma sul rinnovo pare lontano. L’Inter ha avanzato una proposta importante a €6 milioni annui più bonus, cifra riservata ai big come Lautaro, Brozovic e Barella. La dirigenza non supererà questa soglia e aspetta una risposta: l’AD Giuseppe Marotta si è detto fiducioso, ma nel frattempo avanza l’ombra del PSG.

I francesi hanno provato ad ingaggiarlo in estate, ma l’Inter ha sempre fatto muro respingendo tutte le offerte inferiori agli €80 milioni richiesti. I parigini ora osservano con attenzione gli sviluppi della vicenda e, secondo alcune voci, starebbero addirittura pensando di formulare una proposta per acquistarlo subito.

Fabrizio Biasin, durante una diretta con TVPlay, ha commentato così lo scenario: “L’Inter ad agosto quando ha rinunciato all’offerta del PSG sapeva che rischiava di perderlo a zero. Nel momento in cui ha rifiutato l’offerta ha deciso di trattenere il giocatore sino a fine stagione. Non si ragione su una sostituzione. Una squadra in corsa su tutti i fronti rinuncia al capitano? Offerta del PSG a gennaio? Credo anche io che il PSG non abbia problemi a proporre 20/25 milioni. Ma se sei una società seria non puoi abdicare alla stagione. Piuttosto lo fai andare via a zero”.

L’Inter continua a sperare. E lui è sempre più leader

L’Inter sa che più passa il tempo più la situazione è complicata e complessa. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra non si dà ancora per vinta e spera che il giocatore possa accettare la proposta di rinnovo diventando così sempre più una bandiera del club.

Lui, intanto, si comporta sempre più da leader con la fascia da capitano ereditata da Handanovic (anche per via dell’assenza di Brozovic) che lo ha responsabilizzato ulteriormente. I tifosi, ovviamente, si augurano che la firma possa arrivare in tempi brevi, ma sanno bene che è una trattativa tutt’altro che facile.