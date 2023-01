Il Napoli prova nuove soluzioni: il calciatore a disposizione di Spalletti

È iniziato con una sconfitta il 2023 del Napoli. Le contendenti al titolo si sono avvicinate alla squadra di Spalletti che, però, ha in mente una mossa per sorprenderle.

Il tecnico ex Inter e Roma farà affidamento su uno dei suoi calciatori per cambiare le carte in tavola.

Il gruppo partenopeo, infatti, continua ad essere molto compatto e segue con fiducia le indicazioni dell’allenatore.

Napoli a secco contro l’Inter: non accadeva da fine agosto

La Serie A è ripartita e con essa è ricominciata anche la rincorsa allo Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei hanno iniziato l’anno con il piede sbagliato, uscendo sconfitti dal big match di giornata a San Siro contro l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha imbrigliato bene i partenopei che spesso non sono andati oltre un lungo ed estenuante possesso di palla. Le occasioni migliori, infatti, sono state tutte ad appannaggio dell’Inter che spesso ha graziato Meret non c’entrando la porta, come in occasione della clamorosa palla gol sciupata da Matteo Darmian nel primo tempo. Nella ripresa il Napoli è capitolato sulla grande azione orchestrata da Mkhitaryan e Dimarco e finalizzata dal colpo di testa di Edin Dzeko.

Il gol subito ha un po’ svegliato gli azzurri che, però, non sono riusciti ad acciuffare il risultato. Alla ricerca del pari Spalletti ha anche cambiato sistema di gioco schierando simultaneamente Lozano, Raspadori, Elmas, Osimhen e Simeone senza riuscire, però, ad impensierire Onana. L’unica conclusione degna di nota è, infatti, arrivata quasi al termine dei novanta minuti regolamentari con Giacomo Raspadori che in girata ha trovato la pronta risposta del portiere camerunese ex Ajax.

Spalletti studia dei cambi: la risposta del calciatore dà fiducia

Durante la pausa dovuta a Qatar 2022 le avversarie hanno avuto modo di studiare le dinamiche di gioco del Napoli di Spalletti che rischia adesso di diventare prevedibile. Per questo il tecnico ex Inter e Roma sta studiando nuove soluzioni per sorprendere le avversarie in Italia e in Europa. Protagonista di queste rivoluzioni potrebbe essere Giacomo Raspadori, attaccante arrivato dal Sassuolo nella sessione estiva di calciomercato.

Spalletti, infatti, ha provato Raspadori in più ruoli: come seconda punta al fianco di Osimhen, come trequartista del 4-2-3-1 e anche come mezzala dai compiti spiccatamente offensivi. L’attaccante è stato recentemente intervistato da Kiss Kiss Napoli e proprio in merito ai vari ruoli provati dal suo tecnico ha risposto così: “Sono entusiasta di essere qui, Spalletti mi ha provato in vari ruoli. Sono sempre disponibile e penso di poter fare anche il ruolo di mezzala. Per la squadra posso giocare ovunque, in base a dove c’è bisogno. Penso di potermi esprimere al meglio. Cerco di rubare qualcosa ai miei compagni perché la predisposizione è quella di mettersi sempre a disposizione della squadra“.

Gli esperimenti di Spalletti, dunque, trovano il favore del diretto interessato, dichiaratosi a piena disposizione del tecnico e di tutta la squadra azzurra.