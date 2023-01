Un ex Milan attacca Kvaratskhelia: “Con l’Inter sembrava suo fratello”

Per Kvaratskhelia, dopo la sua prestazione contro l’Inter, bisogna registrare un duro attacco da parte di un ex Milan.

Il Napoli è caduto per la prima volta in campionato. Gli azzurri, infatti, sono usciti sconfitti dalla gara di mercoledì scorso a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. I partenopei hanno meritato di perdere contro la ‘Beneamata’, considerando che hanno fatto il primo tiro in porta con Giacomo Raspadori solo nei minuti finali della partita.

Tanti giocatori, così come ammesso dallo stesso Luciano Spalletti, hanno giocato al di sotto delle loro qualità. Il Napoli contro l’Inter è infatti sembrato ancora imballato per i carichi di lavoro fatti nel corso del mese di dicembre. Tra i giocatori partenopei più sottotono bisogna sicuramente inserire Khvicha Kvaratskhelia.

Il calciatore georgiano, di fatto, è ancora molto lontano dalla condizione della prima parte di stagione, dove è stato l’autentico boom del campionato. Se i suoi compagni non giocavano da 52 giorni, Kvaratskhelia è stato costretto ai box per ancora più tempo per colpa della lombalgia che gli ha impedito di scendere in campo per le ultime partite del 2022. Dopo la sua prestazione fornita mercoledì scorso, l’attaccante esterno di Luciano Spalletti ha ricevuto un duro attacco da parte di un ex bandiera del Milan.

Kvaratskhelia, l’attacco di Arrigo Sacchi: “Con l’Inter sembrava suo fratello gemello”

Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del team meneghino, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sull’ex Dinami Batumi ai microfoni ufficiali del ‘Corriere della Sera’: “Il campionato è stato riaperto. Kvaratskhelia? Con l’Inter sembrava suo fratello gemello. Alcuni giocatori non sembravano quelli che abbiamo visto fino a questo momento”.

L’ex tecnico della Nazionale ha poi concluso il suo intervento: “Il Milan di Stefano Pioli è l’anti Napoli? Acquisire una mentalità vincente non è sicuramente facile. I rossoneri hanno compiuto un miracolo l’anno scorso, e stanno cercando di ripetersi: dovranno compiere qualche sforzo per provare a continuare ad essere un collettivo”. Tuttavia, in soccorso a Kvaratskhelia, sono arrivate alcune parole del suo stesso allenatore.

Luciano Spalletti difende Kvaratskhelia: “Contro l’Inter non ha fatto male”

Luciano Spalletti, nel corso della classifica conferenza stampa di presentazione della gara contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul suo calciatore: “Come sta Kvaratskhelia? Non ha fatto male contro l’Inter, è uno di quelli che è entrato in area di rigore avversaria per cercare di fare gol, bisogna soltanto aspettare che ritrovi pienamente la confidenza con la partita. In allenamento fa le cose che ci aspettiamo da lui”.