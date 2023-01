Cristiano Ronaldo lascia tutti di stucco. Appena arrivato in Arabia Saudita ha preso una decisione…

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo ai sauditi dell’Al Nassr è senza dubbio uno dei colpi di mercato più clamorosi di sempre. Mai ci si sarebbe immaginati che il fuoriclasse portoghese, dopo aver dominato in Europa, avrebbe deciso di chiudere la propria carriera andando a giocare in Arabia Saudita.

Nella conferenza stampa di presentazione, Cristiano Ronaldo ha ribadito di non essersi pentito della scelta fatta, elogiando la crescita del calcio saudita ed asiatico in generale. In tantissimi non vedono l’ora di vederlo debuttare con la maglia dell’Al Nassr, ma per quello ci vorrà ancora un po’ di tempo visto che ancora non può scendere in campo con il proprio club, con il fuoriclasse portoghese che però fa già parlare di sé

L’Al Nassr vince senza Ronaldo: il portoghese lascia lo stadio

Venerdì scorso l’Al Nassr è sceso in campo per la dodicesima giornata di Saudi Pro League, con i gialloblu che si sono imposti per 2-0 sull’Al Taee grazie alla doppietta del brasiliano Talisca, una delle tante stelle della rosa. La squadra allenata da Rudi Garcia, ex allenatore tra le tante della Roma, ha dovuto però fare a meno di Cristiano Ronaldo che non è potuto scendere in campo con il proprio club per motivi legati al suo tesseramento ed il suo debutto è stato quindi rimandato. Il fuoriclasse portoghese sarà a disposizione dell’Al Nassr solo sabato prossimo quando affronterà l’Al Shabab secondo in classifica in quello che si preannuncia uno scontro di fuoco.

Nel frattempo, però, Cristiano Ronaldo fa già discutere poiché, stando a quanto raccontato dai media locali, avrebbe lasciato anzitempo lo stadio, andando via a fine primo tempo. Un’azione che il fuoriclasse portoghese ha già fatto quando era al Manchester United, rompendo del tutto il rapporto con l’allenatore Ten Hag. L’Al Nassr ha provato subito a spegnere il fuoco della polemica, mostrando le immagini di Ronaldo che guardava la ripresa dagli spogliatoi ed esultava al gol di Talisca. Tuttavia ciò non è servito a nulla, con i giornali che hanno continutato a chiedersi perché CR7 abbia lasciato lo stadio prima della fine della partita.

Come sempre, Cristiano Ronaldo è destinato a far parlare di sé non solo dentro del campo, ma anche fuori dal campo e le notizie clamorose non sono finite qui. Il fuoriclasse portoghese, infatti, si prepara a sconvolgere nuovamente l’Arabia Saudita, visto che è in arrivo una decisione davvero sorprendente.

L’Arabia Saudita cambia per Ronaldo: la decisione è davvero clamorosa

Quando è stato ufficializzato il trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr sono venute a galla più di qualche perplessità riguardo la convivenza con la compagna Georgina Rodriguez. Secondo la legge saudita alle coppie non sposate è vietato convivere insieme e ciò non sarebbe andato giù alla compagna del fuoriclasse portoghese, ma secondo l’agenzia EFE il problema sarebbe già stato risolto.

Il governo saudita concederà infatti, in maniera del tutto clamorosa, una sorta di deroga a Cristiano Ronaldo che gli permetterà di convivere con Georgina anche al di fuori del vincolo matrimoniale e del tutto in barba alla leggi saudita. Una decisione sorprendente ed anche alquanto ingiusta, considerato che per le coppie “non famose” di norma è vietato e si rischia anche il carcere se si viene scoperti.