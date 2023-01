La Juventus in emergenza, bisogna agire e in fretta in chiave mercato. La dirigenza ha puntato proprio lui: ecco il nome.

La finestra di calciomercato invernale si è aperta da pochi giorni ed alcuni club di Serie A si stanno già muovendo per migliorare le rispettive rose. Non dovrebbe fare grossi investimenti la Juventus che si sta guardando in giro per cercare di cogliere al volo eventuali opportunità.

Il club bianconero, in particolar modo, è caccia di possibile innesti nel reparto difensivo che in questa stagione ha avuto parecchi problemi, con giocatori spesso fuori per infortuni. Problemi presenti ancora adesso e che costringono quasi la Juventus ad intervenire sul mercato per mettere a Massimiliano Allegri di poter avere una rosa che gli permetta di arrivare a fine stagione troppi patemi.

Juventus, emergenza infortuni in difesa: Allegri chiede rinforzi

La prima parte di stagione della Juventus è stata caratterizzata da vari infortuni che hanno minato seriamente il percorso dei bianconeri. La Vecchia Signora è scivolata molto dietro in classifica e solo in queste ultime settimane pare essersi finalmente ripresa con ben 8 vittorie consecutive, ma in Champions League è arrivata un’eliminazione cocente nella fase a gironi che l’ha vista retrocedere in Europa League. E’ per questo motivo che Massimiliano Allegri si aspetta ora qualche rinforzo dal mercato invernale, soprattutto in difesa dove è sempre presente una vera e propria emergenza.

Contro l’Udinese, infatti, sono mancati ben tre giocatori ovvero Bremer, Bonucci e De Sciglio, mentre prima della sosta per il Mondiale vennero a mancare giocatori che si stanno rivelando importanti come Danilo o Alex Sandro. Assenze che sono risultate pesanti, con Allegri che ha dovuto spesso inventarsi la formazione da mandare in campo per riuscire a far fronte all’emergenza. La dirigenza bianconera si è accorta delle difficoltà ed ha intenzione di accontentare le richieste del proprio allenatore.

Negli ultimi giorni, la Juventus si è messa sulle tracce di un giocatore della Roma che pare non avere più futuro nella capitale, vale a dire Rick Karsdorp. I bianconeri sarebbero in pressing per strapparlo ai giallorossi, ma non ci sono stati al momento dei passi avanti significativi in questa trattativa.

Juventus in pressing su Karsdorp, ma la Roma fa muro: le richieste dei giallorossi

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus sta puntando con decisione du Rick Karsdorp della Roma e nei prossimi giorni potrebbe esserci il primo vero affondo da parte dei bianconeri. Tuttavia, i giallorossi non hanno intenzione di svedere il terzino destro olandese nonostante gli attriti con José Mourinho e la trattativa potrebbe vivere una fase di stallo.

La Roma, infatti, chiede almeno 10 milioni di euro per cedere Karsdorp a titolo definitivo, mentre la Juventus non ha intenzione di andare oltre i 5 milioni di euro, cifra che i giallorossi non ritengono sufficiente. Ad oggi nessuna delle due società ha deciso di fare un passo indietro, ma la situazione resta da monitorare con attenzione visto che è ormai noto come l’avventura tra l’ex Feyenoord e la Roma sia arrivata ai titoli di coda.