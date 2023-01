Sirene inglesi per l’attaccante: il Milan corre ai ripari

L’attaccante del Milan è finito nel mirino di un top club della Premier League ed ora i rossoneri vogliono subito correre ai ripari.

In questa sessione di mercato, il Milan non dovrebbe effettuare troppi movimenti di mercato, con i rossoneri che cercheranno solo di puntellare la rosa e rendere la panchina decisamente più lunga, dando a Pioli più margine di scelta.

La seconda parte di stagione sarà dispendiosa per un Milan che vuole lottare per lo scudetto e far bella figura in Champions League, con i rossoneri che hanno bisogno di una rosa profonda per riuscirci. Oltre al mercato, il Milan lavorerà anche sui rinnovi di contratto, tra cui quello di Olivier Giroud che dopo la prima parte di stagione e il più che discreto Mondiale sta attirando molto interesse, soprattutto dall’Inghilterra.

Giroud nel mirino del Manchester United: i Red Devils fanno sul serio

Quando arrivò al Milan circa un anno e mezzo fa, su Olivier Giroud c’era molto scetticismo, con l’attaccante che al Chelsea aveva avuto un rendimento troppo altalenante. Il francese, tuttavia, ha fatto ricredere tutti a suon di prestazioni e segnando gol anche pesanti, riuscendo a non far rimpiangere l’infortunato Ibrahimovic. Il Mondiale appena trascorso ha confermato quanto di buono fatto da Giroud in maglia rossonera, con l’attaccante che ha firmato ben 4 reti e non stupisce affatto che ora stia attirando l’interesse di altri club importanti. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sulle tracce di Giroud si sarebbe messo il Manchester United.

I Red Devils sono pronti a fare sul serio per l’attaccante francese che è stato individuato dalla dirigenza come il possibile erede di Cristiano Ronaldo. La squadra allenata da Ten Hag sta disputando un ottimo campionato e si trova al quarto posto in classifica, ma non ha tra le sue fila un vero bomber ed è per questo che ha posato gli occhi sull’attaccante francese. Il contratto di Giroud con il Milan è in scadenza a giugno del prossimo anno ed il Manchester United sta seguendo attentamente gli sviluppi, pronto a colpire qualora i rossoneri non riuscissero a convincerlo a rinnovare il suo contratto.

Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di perdere Giroud a parametro zero, con il club rossonero pronto a correre ai ripari cercando di trovare subito un accordo con l’attaccante francese per rinnovare il suo contratto.

Il Milan non molla Giroud: cresce la fiducia per il rinnovo

L’interesse del Manchester United è forte, ma in casa Milan c’è gran ottimismo sulla permanenza di Giroud. Il club rossonero non vuole perdere più tempo e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera è previsto per la prossima settimana l’incontro tra i dirigenti del club e l’agente dell’attaccante francese per trovare l’accordo per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2023.

Nel Milan sta crescendo la fiducia per quanto riguarda il rinnovo del giocatore, con i rossoneri sicuri di riuscire a trovare presto un accordo che soddisfi entrambe le parti. Giroud a Milano sta bene ed è tornato a sentirsi importante, con il giocatore che ad oggi non avrebbe motivo per lasciare il club.

E forse, anche per questo, i Red Devils stanno virando con decisione su Weghorst.